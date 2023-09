Uno no puede ser hipócrita y mentiroso, yo soy el candidato del Gobierno: Gustavo Bolívar

Bogotá

El exsenador y ahora candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar habló en el pulso de los líderes de La W sobre sus propuestas y los proyectos que llevaría a cabo en caso de ganar el próximo 29 de octubre.

Para iniciar, al candidato Bolívar se le preguntó si su candidatura está respaldada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a lo que respondió sin titubear que sí es apoyado por el primer mandatario.

“Uno en política no puede ser hipócrita ni mentiroso, porque la gente después se da cuenta y se lo cobra. Yo soy el candidato del Gobierno, una cosa es que él no pueda hacer política en favor mío, pero yo negarlo sería como mentirle a la gente”, aseguró Bolívar.

Añadiendo que es claro que el presidente lo respalda por los apoyos que está recibiendo su candidatura.

“Me están apoyando todos los candidatos que apoyaron a Petro, pues obviamente es porque yo soy el candidato del Gobierno. De la misma manera, ustedes verán qué concejales que son hoy jugados por la Alcaldía de Claudia apoyan a Carlos Fernando Galán, entonces uno por qué tiene que negar esos apoyos. Yo sí soy el candidato del Gobierno”, insistió.

Ante la pulla de Bolívar, Carlos Fernando Galán respondió tajantemente que no está recibiendo apoyos de la alcaldesa Claudia López.

“Yo no estoy negando apoyos de Claudia López, hay gente que ha acompañado a Claudia López que me está apoyando, pero también gente que no está apoyando a Claudia López porque la apuesta mía es unir a Bogotá. Yo no tengo problemas en recibir apoyos, aquí no va a haber transacciones, no va a haber acuerdo de entrega de puestos a cambio de apoyos”, explicó Galán.

