ANT denunció a exfuncionarios de la entidad que incumplieron sentencias de restitución

El mismo director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, informó que ante la Fiscalía General de la Nación se presentaron las respectivas denuncias sobre exfuncionarios de la entidad que incumplieron sentencias de restitución de tierras y no cumplieron con el plan de descongestión y entrega de títulos desde 1.987 por las entidades de tierras competentes en ese momento.

Tras una orden del presidente de la República, Gustavo Petro, se procedió a hacer una cuidadosa revisión de cada uno de los fallos notificados a la ANT. Como resultado se encontraron 78 casos de incumplimientos, los cuales fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para investigación, en los que presuntamente se incurrió en prevaricato por omisión y fraude a resolución judicial o administrativa de policía, catalogados como delitos en nuestro sistema penal.

En sus declaraciones, del director Vega, dijo “hemos presentado denuncia penal a la fiscalía en 78 casos por el no cumplimiento de ordenes de restitución de tierras, los jueces y magistrados de restitución de tierras, le dieron la orden a la Agencia Nacional de Tierras desde el año 2011, 2010 de que profirieran unas resoluciones entregando tierras a unas familias que habían sido despojadas, pues esas órdenes estaban sin cumplir, hay 78 casos, por eso presuntamente hay dos delitos que son: prevaricato por omisión y fraude a resolución judicial”.

Así las cosas, el director Vega fue directo al asegurar que las decisiones de los jueces, luego de tomadas, simplemente hay que cumplirlas sin ninguna excusa, por lo que no es correcto que hayan pasado más de 12 años sin cumplir fallos o decisiones de jueces donde se ordenó devolver tierras a colombianos a las que se las arrebataron de forma incorrecta e injusta.

Finalmente, sobre los 78 casos en los que no se devolvieron las tierras cuando los jueces lo ordenaron, la Agencia Nacional de Tierras manifestó que no se encontró razón o argumento válido para que eso haya ocurrido; ya se empezaron los procesos de devolución con los ciudadanos a los que les corresponden las tierras y aún no se las han entregado.