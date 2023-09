General Rojas asegura que denuncias por acoso sexual y vínculos con grupos son “montajes”

Tras conocerse que la Fiscalía General de la Nación abrió indagación contra el brigadier general John Jairo Rojas Gómez, por su presunta participación en hechos delictivos, abusos y acosos sexuales a oficiales y nexos con organizaciones criminales y de narcotráfico, el oficial habló en exclusiva con La W y negó que tuviera que ver con los presuntos delitos de los cuales se le acusa.

Sobre los presuntos nexos dijo, “cuando yo llegué al Cauca, Argelia, estaban en peligro las poblaciones (…) yo llevé dos batallones a Argelia y lo recuperamos, lo puede corroborar el alcalde, no entiendo cómo me van a señalar, pero yo sabía de los supuestos montajes, incluso estaban buscando algunos bandidos que dijeran que el general Rojas sabía dónde iban a estar las operaciones, me hicieron 4 revistas de inspección, hace dos meses no tenía nada. Mayimbú pedía 2.000 millones por mí y estaban buscándome un montaje”.

Según el general, hay un montaje en su contra, ya que su nombre sonó como comandante del Ejército Nacional. Por eso, agrega que, “se está cometiendo un error con un general, es una infamia, un general que le ha dedicado el tiempo a la guerra, tres años que no salí del Cauca (…) ¿por qué ahora voy a hacer el culpable?, el problema es que sonaba como comandante del Ejército, no hagan una situación de estas contra un soldado que le ha servido a la patria, estoy tranquilo, estoy listo para responder y entregar la pruebas, hicieron reuniones para ver qué hacían con Rojas. Tengo testigos que escucharon la situación, las reuniones que hicieron, tenemos fotos”.

“Yo llego a Bogotá y por orden de un mando me quitan el esquema de seguridad, yo me quedé callado porque quiero a mi institución, pero a ningún general le quitan el ayudante, me colocaron un soldado con una moto dañada, hay que preguntar qué hacían en una reunión hablando sobre mí. Yo era un general que me la pasaba en territorio, hablando con comunidades, me niego a creer situaciones, pero las vengo documentando, en dos meses sacaron todo, yo me enteré hasta que decían que era del ELN, que los llevé a Caldono. ¿Cuál es el temor que el general Rojas llegara más arriba?”

Acoso sexual a oficiales del Ejército

Sobre esta acusación, indicó que “en ningún momento me han notificado, yo tengo un chat de una oficial que hace el reclamo de por qué no se le pagó una prima administrativa y obviamente adornan la denuncia, yo tengo todo documentado, cuando salgo, ella pide la baja, pero tengo las pruebas, realmente no tengo nada, nunca me han llamado, no tengo ningún conocimiento, preciso sale todo en estos momentos”.

Además, añadió que: “todo es falso, nunca permití estar solo ni atender a nadie solo en mi oficina, yo tengo los chats, donde al contrario hay otras situaciones que por respeto no digo, pero siempre me mantuve”.

Por último, dijo que “sorprende que se han dedicado a mandarme y buscarme de todo. No estoy condenado, ni hay una resolución de acusación, no hay nada, ¿cuál es el afán ?, hace más de un mes no tenía nada (…) yo quisiera que me escuchara el ministro y el presidente porque esto no es justo, solamente para hacerme un escándalo, soy un general que llegue de la forma más humilde, es muy triste la situación, los subalternos lo saben, todo esto se me vino cuando me dijeron general de la paz”.

Escuche la entrevista completa a continuación: