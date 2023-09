Periodista denunció que asesinatos entre militares tiene mismo patrón de falsos positivos

La periodista francesa Guylaine Roujol hizo una investigación sobre los falsos positivos en Colombia para realizar su tesis de grado en la Universidad de la Sorbona. El énfasis de dicha tesis eran los asesinatos de militares por sus pares para encubrir los crímenes del Ejército.

A propósito del artículo que publicó en la Revista Cambio, titulado ‘Militares que mataron militares, los falsos positivos dentro del Ejército’, la periodista pasó por los micrófonos de La W para entregar detalles de su investigación.

Según Roujol, hay dos casos emblemáticos, el primero de ellos es el caso de Raúl Carvajal, “este caso no fue reconocido por la JEP, es decir, Raúl Carvajal no fue reconocido oficialmente como un falso positivo (…) a raíz de esto yo siempre me pregunté qué pasó con el sargento Alexander Rodríguez Sánchez, él denunció todo el patrón de los falsos positivos en 2008, nunca volví a escuchar de él”.

Añadiendo que tuvo la oportunidad de hablar con militares de la tropa, quienes le contaron cómo se ejercían las presiones en los soldados para que ellos cometieran los falsos positivos. “Me contó alguien que una vez se dio cuenta que habían capturado a un indígena para matarlo, él lo liberó y cuando se supo que lo había liberado, le lanzaron una granada, pero no murió, sin embargo, tuvo que salir del país y empezar de cero”.

En esa misma línea, aseguró que las ordenes venían de comandantes. “Los 19 casos de Soacha fueron la punta de Iceberg”.

“Para mi tesis hablé con la JEP, me respondieron, pero cuando empecé a tocar el tema de las víctimas militares ya no tuve respuesta. Lo que yo vi es que de la misma forma que existió un patrón para los falsos positivos civiles, yo vi un patrón en algunos casos de los cuales me enteré, la forma de presionar para que hagan falsos positivos”, explicó.

Escuche la entrevista completa a continuación: