Rodolfo Hernández no tendría derechos políticos que proteger: procuradora tras revocatoria

La procuradora general, Margarita Cabello reaccionó ante la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández.

“El tema del candidato Rodolfo Hernández se acoge a la legalidad y constitucionalidad, el candidato tiene tres sanciones. La ley colombiana dice que quien tenga tres sanciones se hace acreedor a una inhabilitación por tres años, y que no pueden inscribirse candidatos que estén inhabilitados”, señaló Cabello.

También dijo que la institucionalidad volvió a fortalecerse: “el CNE, tengo entendido, ratificó la revocatoria de su mandato”, reiteró Cabello ante decisión del Consejo Nacional Electoral.

Margarita Cabello también reiteró que, como el órgano del cierre es la Corte Constitucional y que, como la Procuraduría ya ha explicado:

“Los sancionados que hayan sido electos popularmente a un cargo público, si son sancionados en ejercicio del cargo y que están ejerciendo sus derechos políticos, las decisiones serán susceptibles al recurso de revisión, el señor Rodolfo Hernández no estaba en ejercicio del cargo en el momento que fue sancionado, ya no es funcionario público, por lo que no tendría derechos políticos que proteger”, dijo la Procuradora General.

Por lo que su sanción no tendría que ir al Consejo de Estado.