Desde Tierra Bomba, se expande por el mundo el turismo de Cartagena

Cartagena

El turismo en Cartagena sigue expandiéndose a lo largo y ancho del Corralito Piedra, permitiendo el crecimiento económico de cientos de locales que decidieron servirle a los visitantes desde la atención en lugares paradisiacos.

Una muestra de ellos son los trabajadores del Hotel Blue Apple Beach, ubicado en la Isla de Tierra Bomba, un club de playa relajado donde los lugareños con ideas afines y los visitantes disfrutan de días de descanso. Un lugar de paz con 11 habitaciones.

“Colombia me ha recibido muy amablemente, puedo aportar mi grano de arena en ayudar a promocionarla, es maravilloso merece tener una reputación mundial por todas las cosas bonitas que tiene para ofrecer”, expresó Portia Hart, gerente del hotel Blue Apple Beach.

Portia Hart, quien se encuentra de vacaciones en Bután entre dos gigantes asiáticos, China e India, destacó que llegó a Cartagena como turista en 2015 y se enamoró del encanto de la ciudad amurallada, lo que la inspiró para invertir en la ciudad.

“Intenté ir a la playa porque había vivido en el sur de Francia, al lado de Mónaco, tenía muy conocida la cultura de almorzar en la playa; cuando llegué a Cartagena me enamoré enseguida de la ciudad amurallada pero no encontré en las islas la experiencia que conocía, y fui a Tierra Bomba. Pensaba esta Isla tan grande, tan cerca a Cartagena debería tener muchas cosas y no encontré realmente lo que buscaba”, relató.

Añadió, “conocí al dueño de un predio y me dijo mira yo tengo esta casita, no sé si ustedes quieren hacer algo allí, y sin pensar mucho contratamos a un chef, jefe de servicio y desde allí lanzamos lo que hoy en día es el hotel que tenemos; no estamos buscando el crecimiento si no mejorar y ofrecer algo a la comunidad donde estamos operando. Nunca vamos a crecer si no es algo que va a aportar un impacto positivo”.

“Tenemos tres hectáreas, pero solo estamos usando una hectárea y media, hay posibilidades de crecer, pero de la mejor forma. El 70% de nuestra nomina viene de la Isla de Tierra Bomba, de Bocachica, Punta Arena y más son de Cartagena; lo que hacemos es hospitalidad recibir a alguien y hacer que esta persona se sienta segura, bienvenida, que puede disfrutar un buen momento”.

“Un espacio donde la gente de la Isla, de Cartagena, presente su Isla como si fuese familia recibiendo en su casa (...) la infraestructura es compleja no contamos con agua, acueducto, la energía funciona de vez en cuando; hoy en día, después de 7 años, puedo decir que, con nuestros paneles solares, nuestro sistema de manejo de aguas residuales y con varias cosas que hemos hecho podemos lograr y operar con la infraestructura que tenemos”, resaltó.

Portia Hard, gerente del hotel Blue Apple Beach, es fans de jazz, es lingüística, estudió japones, vivió en Kioto - Japón y después se fue a Francia.

“Vivía en Mónaco por casi 8 años donde trabajé en la industria de yates, me enseñó todo sobre el lujo, pero también me enseñó que el lujo no es la fuente de felicidad en la vida; llegué a Colombia buscando que es lo que nos hace ser feliz. Llegué por unas dos semanas y llevo ahora 9 años, creo que puedo decir que soy feliz” concluyó.

Hard, en diálogo con W RADIO, señaló que le apasiona el desarrollo social y le complace mucho ver a sus compañeros de trabajo crecer.

Asegura que seguirá aportándole a los locales.

Escuche la entrevista completa a continuación: