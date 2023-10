Carros oficiales armaron trancón en carrera Séptima de Bogotá

Sigue La W conoció una denuncia en video sobre dos camionetas Toyota blindadas que se encontraban parqueadas en plena carrera Séptima con calle 116 de Bogotá, provocando congestión en esta importante vía del oriente de la ciudad.

El hecho ocurió en la noche, en plena hora pico, mientras los dueños de los esquemas de seguridad se encontraban en un establecimiento cometcial. Según la fuente que proporcionó la denuncia a Sigue La W, los vehículos oficiales demoraron varios minutos (al menos 10) obstaculizando el tráfico mientras se encontraban estacionados.

En el video, se escucha al denunciante preguntando por quiénes son los dueños de los vehículos y por qué se encuentran generando trancón en este punto de la ciudad.

Posteriormente, este medio investigó quiénes eran los dueños de estos vehículos y la sorpresa fue mayor: se trató de Cielo Rusinque, exdirectora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y Germán Navas Talero, exrepresentante a la Cámara. Además, una tercera persona que se encontraba con ellos es la madre de Rusinque.

Al indagar con los involucrados en este episodio, la exfuncionaria Rusinque confirmó que ella sí se encontraba en esta reunión. Así mismo, aseguró que las camionetas solamente se encontraban en la vía mientras ella pagaba la cuenta en el establecimiento donde se encontraba.

Navas Talero, por su parte, envió un audio con su respuesta: “Efectivamente sí, yo estaba parqueado allí frente a Philips. Había parado con una señora magistrada a comprar una milhoja. Me bajé, compramos la milhoja y salimos. Llegó un tipo todo grosero a decirme si yo era padre de la patria. No soy representante ni nada, (así que) no le puse atención y salí, no me demoré gran cosa. No estaba congestionando el tráfico ni nada (...) no estaba en estado de embriaguez ni nada. Paré a comprar una milhoja, fue una salida de cinco minutos. No estaba entorpeciendo el tráfico ni nada que se le parezca”.

En cuanto al denunciante, Navas Talero agregó: “Es un tipo de esos fantoches, alzados, que apenas vio que yo era una persona de cierta autoridad, quería hacerme escándalo. No le puse atención, salí”.

Es preciso señalar que, según la norma, los únicos vehículos asignados a seguridad autorizados para cerrar vías y saltarse semáforos son los que hacen parte de la caravana del presidente de la República.