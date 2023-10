Reforma a la salud sigue sin acuerdo en puntos clave: ¿qué sigue en la discusión?

El pasado 3 de octubre, la discusión sobre la reforma a la salud en Colombia regresó a la plenaria de la Cámara de Representantes en medio de divisiones y desacuerdos en puntos clave.

Aunque se hizo un intento de conciliación a través de la comisión accidental conformada por poco más de 40 congresistas de todas las corrientes políticas que se encargó de estudiar la reforma, todavía existen diferencias en asuntos clave como la conformación de redes de prestadores y el régimen de transición.

Siendo así, la comisión terminó con la presentación de un informe a la plenaria que reunió varios cambios en el proyecto de ponencia.

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático y quien ha sido crítico de este proyecto desde el comienzo, se pronunció en La W sobre el futuro de esta iniciativa que lleva cuatro meses empantanada.

“(La comisión accidental) fue un espacio interesante en términos democráticos, debo reconocer el trabajo de los coordinadores ponentes, pero lo cierto es que no hubo cambios sustantivos en el texto. Siento que el Gobierno considera que ya tiene los votos necesarios (…) ya que no hubo posibilidad de llegar a un acuerdo. Va a depender finalmente del Partido Liberal y del Partido de la U”, aseguró Forero.

El representante también reiteró sus críticas a la iniciativa: “Lo que nosotros (su partido) sentimos es que sigue avanzando el proceso de estatización en el marco de la reforma, no queda claro cuánto nos va a costar el proyecto (…) no hay claridad de quién va a hacer los acuerdos de voluntades porque supuestamente ya no habrá contratos”.

Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y ponente del proyecto, se refirió al acuerdo nacional que, para la opinión pública, no tuvo éxito.

“La reforma la salud es una parte de lo que puede ser un acuerdo nacional. Quisiéramos que implicara a todos los sectores, incluso los de oposición, pero lo cierto es que la reforma de la salud ha venido avanzando en un gran acuerdo con colegas de varios partidos y hemos dicho que debemos cuidar esos compromisos”, respondió Mondragón.

Uno de estos acuerdos, precisó Mondragón, está relacionado con el funcionamiento del ADRES frente a quienes dicen que este no tendría capacidad de auditoría.

Así, agregó el representante, “demostramos que en el Artículo 69 en ningún momento se está planteando que el ADRES haga auditorías, sino que se va a aprovechar la capacidad de las EPS que se convertirán en gestoras para hacer la auditoría y, en general, la gestión operativa”.