Continúa debate por creación de subcomisión en la reforma a la salud: congresistas opinan

El pasado 30 de agosto, el segundo debate de la reforma a la salud volvió a sala de espera por cuenta de una proposición que fue liderada por la representante Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo, para crear una subcomisión que permita lograr mayores consensos alrededor del proyecto de ley.

Sin embargo y pese a proposición de nuevo texto, sí habrá debate de la reforma a la salud el próximo martes. Así fue confirmado por el presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Andrés Calle.

“Estábamos esperando que hubiera quorum en la plenaria, estábamos hablando el representante David Racero, acababa de hacer una constancia sobre el tema y la representante Juvinao nos llama a varios de nosotros de diferentes bancadas, incluso le digo que no es el momento de la discusión”, inicio contextualizando su posición Maria Fernanda Carrascal.

Añadió que “mientras hablábamos de acuerdo nacional, por los lados pasaban la representante Katherine Miranda cuchicheando con Catherine Juvinao, con Julia Miranda y Carolina Arbeláez y que, valga la pena decir, son las mismas personas que, salvo Arbeláez, fueron quienes firmaron el 1 de junio una proposición de archivo de la reforma a la salud y hoy quieren posar como salvadores del articulado”, dijo.

Explicó que “estuve durante una o dos horas iniciando esa plenaria muy concentrada en hacer propuestas y acuerdos sobre el primer punto de la agenda que era importante. Lo lamentable es que personas que se hacen elegir en nombre de la renovación, estén haciendo estas jugaditas engañosas”.

Y además que, “no es la primera vez que vemos a la representante Katherine Miranda organizando y votando con las derechas”.

Aclarando al tiempo que “nosotros no estamos en contra del dialogo. (…) Esa proposición no tiene el alcance que se le quiere dar. (…) En lo que hay maldad es en querer darle un alcance que no tiene y ponerle trabas a la discusión de la reforma”.

En la misma línea que “nosotros seguimos abiertos al diálogo y al gran acuerdo nacional, pero no con jugaditas. Esta subcomisión es muy importante que se cree, pero no para abrir una caja de pandora; la subcomisión permite que sigamos en el debate”.

Por su parte la representante Katherine Miranda respondió a Carrascal diciendo que “creo que ella no se dio cuenta cuando el secretario avisó que había quórum decisorio, llegamos al punto de las proposiciones. Acá no es que se estaba creando el quorum, ese punto ya había pasado por lo menos 10 minutos antes. La proposición que el secretario leyó fue la última, ya teníamos el tiempo suficiente para saber que estábamos en proposición”, dijo.

Añadió al tiempo que “estas proposiciones se tienen que votar, se tiene que estar atento y escuchar para ver usted qué aprueba y que no”.

Enfatizando posteriormente que “acá no es un tema de dilatar, no es una jugadita crear una subcomisión. En ningún momento busca de verdad entorpecer el debate a la reforma a la salud sino todo lo contrario: generar unos consensos con todos los partidos políticos”.

Mencionó por otro lado que uno de los temas que les preocupaba era el de la consulta previa, ya que, según dijo “no hicieron consulta previa para hacer el proyecto de ley, metieron dos micos en donde hablan de una consulta posterior”.

Concluyendo con que “no buscamos dilatar con esta proposición la reforma a la salud”.

