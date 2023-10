“Yo como mujer hablo de todo y no dejo a nadie fuera del paquete”: Karol G

Luego del anuncio de su gira por Latinoamérica y sus fechas en Colombia este primero de diciembre en Medellín, y el 5 de abril en Bogotá, en entrevista con La W, la cantante colombiana Karol G recordó su experiencia en esa ciudad de los Estados Unidos antes de ser famosa.

“Iba a dejar la música, me fui a vivir a Nueva York. Tomaba el tren y el bus para ir a estudiar inglés en Manhattan mientras descifraba qué me iba a poner hacer o que iba a estudiar, y veía el letrero todos los días en el tren del Boston Music Conference, que era una conferencia de música en Boston”, dijo la paisa.

Por lo que “me fui a hacer mi Boston Music Conference, y yo me enamoré, entendí muchas cosas, entendí que, si yo quería vivir de esto, pues esto también tenía que ser mi empresa y mi negocio, entonces tenía que dejarlo de ver como un hobby y ponerle inteligencia, ponerle el trabajo, la estrategia para que como empresa me funcionara”.

Con respecto a su último disco, ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’, explicó que el mensaje del disco es “la temporada donde yo les dije a todas como que ya lloramos, ya sufrimos, “Mañana Será Bonito”, pero “Bichota Season” es el momento donde no nos podemos quedar ahí, sino que ya viene el después de, que es cuando uno ya aprendió la lección, cuando uno aprendió un montón de cosas de uno, de todo a su alrededor. Aquí usted va a escuchar canciones, Karol G le va a cantar a todo, al amor, al desamor, a la felicidad, a la tristeza, al proceso de sanación, a la intimidad”.

Aclarando que “yo como mujer hablo de todo y no dejo a nadie fuera del paquete. Hay canciones que no sé por qué yo siento que hay algunas unas cosas que las tengo que decir, porque uno como mujer también se puede coquetear un poquito sucio para sentirse rica, bonita, hermosa, mamasota”.

Por último, mencionó que que “mis canciones sí son para que una mujer se sienta especial, para que una mujer se sienta linda, se sienta inteligente, se sienta mamasita, se sienta que puede con todo, que no tiene límites de nada, para eso es “Bichota Season” en especial”.

