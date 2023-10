Aeropuerto de Barranquilla: recién renovado y piden más plata

La bancada del Atlántico en el Congreso de la República logró que se incluyera dentro del Presupuesto General de la Nación una parte de unos recursos para modernizar el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

Frente a esto, el representante de Cambio Radical Modesto Aguilera expresó en Sigue La W que “yo he sido un crítico ferviente del aeropuerto. Cuando inicialmente se propuso una modernización, el contratista nos salió muy mal. Yo no estoy de acuerdo que se destine más dinero en una obra que no se puede mostrar. No tiene escaleras eléctricas, es un aeropuerto que merece ser moderno”.

No obstante, indicó que “nosotros tenemos la responsabilidad como parlamentarios de exigirle al Gobierno que termine esa concesión y mirar cuáles son las sanciones económicas que se le va a dar a esos contratistas. Estamos muy molestos por el aeropuerto porque eso merece sanciones disciplinarias y hasta penal porque hay dineros que se despilfarraron”.

En cuanto al presupuesto que piden, explicó que “nosotros en el presupuesto regionalizado le hemos dicho al Gobierno que le ponga dineros para los sectores y aumentaron en 850.000 millones más el tema del regionalizado, pero no hay una suma específica para el aeropuerto”.

Por último, hizo énfasis en que “incluimos el tema de la modernización del aeropuerto, pero ese dinero no alcanza ni siquiera para los juegos, no hay plata para el aeropuerto en este momento, eso no alcanza sino para algunos sectores como deporte, cultura y agricultura. Ahí no hay plata para el aeropuerto. Por ahora no hay recursos específicos para el aeropuerto”.

Escuche la entrevista completa a continuación: