Bloqueos en Hidroituango agudizan los riesgos en la seguridad energética del país

A las dificultades derivadas del Fenómeno del Niño y los problemas financieros de las generadoras y comercializadoras de energía, se le sumó en las últimas horas un nuevo factor que incrementa las posibilidades de un apagón financiero: las protestas que impiden el ingreso a Hidroituango obligarían a que, en las próximas horas, se suspenda el funcionamiento de las turbinas.

Sobre las posibilidades de un racionamiento, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, explicó en La W que “manteniendo la operación y la construcción de Ituango, yo me atrevo a decir que no. Porque Ituango con las cuatro unidades va a aportar el 11% de eso, pero si nos bloquean y no nos dejan terminar la 3 y la 4, diría que estamos en el límite en términos de cantidad de energía”.

En lo que tiene que ver con la situación financiera de las empresas comercializadoras, Carrillo reconoció que hay voluntad del Gobierno Nacional para contribuir a que las compañías tengan un alivio, sin embargo, aclaró que los recursos que llegarían a través de Findeter no serán suficientes para atender las necesidades.

El gerente de EPM advirtió que “si esos temas no se resuelven en los próximos días, yo creo que por temas financieros si puede haber una limitación para que las empresas honren sus obligaciones de compra de energía y por lo tanto haya una suspensión del servicio”.

Carrillo, que aseveró que se adelantan conversaciones con el Gobierno Nacional, insistió en que los problemas de orden público en la zona donde está ubicado Hidroituango, podrían tener consecuencias en las próximas horas.

Escuche la entrevista completa a continuación: