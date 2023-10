Generadoras de energía del país exponen sus grandes preocupaciones

En entrevista con W Radio, la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadoras de Energía Eléctrica, Natalia Gutiérrez, se pronunció frente a la situación que se afronta en el sector y las preocupaciones que hay en las empresas generadoras.

En sus declaraciones, la líder gremial explicó que actualmente hay dos situaciones que se presentan en el plano nacional, la primera, ligada a las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica, las cuáles se encuentra con un pequeño margen de operación por las medidas que se adoptaron en el pasado para aliviar los precios de las facturas de los usuarios en tiempos de pandemia, pero que, con el tiempo, generaron presiones que a la fecha no se han podido solucionar.

La segunda situación se encuentra en los precios altos de la energía, lo que para Acolgen se ha generado por diferentes razones pero principalmente por la llegada del fenómeno de El Niño al país, allí Gutiérrez dijo que “realmente nos preocupa mucho porque las distribuidoras están en este momento con un problema de caja que hay que resolver; nosotros entendemos que el Gobierno Nacional hizo un esfuerzo vía Findeter para darles unos préstamos, para facilitarles caja, pero también entendemos que no hay suficiente”.

Ante la situación, Acolgen aseguró que ha presentado varias propuestas y opciones desde hace más de 8 meses al Ministerio de Minas y Energía, igual que al Ministerio de Hacienda, para hallar una solución a la “opción tarifaria”, que es el mecanismo que tiene en aprietos al sistema.

Por el lado de la generación, la presidenta Gutiérrez agregó que “Colombia debería tener hoy energía suficiente para superar un fenómeno de El Niño, eso no quiere decir que el sistema no se estrese, tenemos que estar concentrados en que todo funcione bien, en que la logística funcione, en que haya gas para las térmicas, en que no hayan bloqueos como los que estamos teniendo en este momento con EPM donde están poniendo en riesgo la generación de 600 megas de energía que estamos necesitando porque estamos en fenómeno de El Niño, eso qué quiere decir que está lloviendo mucho menos, los embalses están recibiendo menos agua, nos está tocando prender las térmicas y la coyuntura actual es que las térmicas están prendiendo hoy a precios muchos más altos porque los combustibles están mucho más costosos”.

Frente a esos costos que dijo anteriormente Acolgen, se expuso que actualmente no hay tanta disponibilidad de gas nacional en el país, lo que hace que se tenga que importar a un costo mayor, agregando que el carbón que durante muchos años tuvo precios bajos, actualmente la mayoría se está exportando, dejando sin mayor suministro a Colombia.

Seguido a esto, el gremio de las generadoras de energía dijo “nosotros estamos muy preocupados porque una discusión de precios hoy no nos puede robar o secuestrar una agenda de sector que es importantísima en el mediano y largo plazo”.

La otra gran preocupación de las generadoras se fija sobre las señales y mensajes que se están dando al sector donde piden mayor claridad por parte del Gobierno, entre esos mensajes se expuso que desde hace 8 meses no hay Viceministro de Energía en firme en la cartera minero energética; así mismo, se expuso que en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, no se conoce cuál será el nuevo director en firme, ante estos datos, Acolgen aseguró que es necesario que se conozcan respuestas a esos interrogantes para dar mayor tranquilidad a todo el sector, lo que se traduciría en una mayor inversión por parte de los empresarios y agentes externos.

El otro gran mensaje sobre el que se espera claridad, es sobre el de la estatización del sector de las generadoras, aunque en la actualidad este sector es en gran parte privado, desde el Ministerio de Minas y Energía no se ha negado que no se tenga interés en volver a que el Estado tenga un mayor manejo sobre el mismo, allí Gutiérrez, manifestó “yo soy muy respetuosa de las opiniones del ministro y obviamente del Gobierno, esa visión es supremamente respetable, pero la realidad es que hoy en día el sector de generación no es un sector privado, les voy a poner varios ejemplos: aquí hay muchos agentes, agentes públicos, privados, agentes mixtos, hay empresas públicas internacionales, energía de Francia, energía de Portugal, Enel que es pública en Italia, el Grupo EPM que es grandísimo, el Grupo Celsia que trabaja con la alcaldía de Cali, entonces decir que esto está en manos del sector privado no es cierto, pero más allá de esto yo creo que no deberíamos hablar de un modelo fallido”.

Seguido a esto, se argumentó que Colombia no se ha apagado en más de 30 años con el actual sistema que se maneja en la generación, logrando una cobertura de energía eléctrica de más del 98%, sin dejar de lado que hay un millón de familias que aún están en zonas no interconectadas.

En un punto no menor, Acolgen, pidió al Gobierno Nacional que haga una revisión de las condiciones de intercambio de energía eléctrica que hay entre con Ecuador, manifestando “Ecuador ha estado sufriendo diferentes apagones y uno alcanza a percibir que es lo que le pasó a Colombia en los años 90, una cantidad de empresas estatales, la gran mayoría térmicas en este momento no se han podido encender y la demanda en Ecuador está creciendo a un nivel del 15 %, es muchísimo; tradicionalmente Colombia y Ecuador hacen un intercambio, transacciones de energía”.

Finalmente, el gremio aseguró que el llamado frente a Ecuador se hace teniendo en cuenta que el país no está muy holgado en el tema de energía por lo que tener un jugador más al que se le deba cumplir en suministro, lo único que hace es meter presión a todo el sistema nacional.

Escuche la entrevista completa en La W: