Validez legal del registro civil digital: ¿por qué las Notarías no lo quieren aceptar?

La tecnología avanza día a día, obligando a las distintas entidades e instituciones evolucionar con ella, lo hemos podido ver, por ejemplo, en Migración Colombia con el reconocimiento facial o en la Registraduría Nacional, por medio de su página web, donde han buscado mantenerse a la vanguardia con su lema “la Registraduría del Siglo XXI”.

Es por esto que, además de la creación de la cédula digital, y los nuevos softwares, también han buscado optimizar las diligencias en cuanto a la digitalización de documentación.

De allí que ahora documentos como el registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción puedan ser descargados por medio de la plataforma digital, en lugar de sacar citas y soportar extensas filas, según ha expuesto la Registraduría a la ciudadanía.

Sin embargo, el anuncio ha levantado inconformismos entre las Notarías del país, pues consideran que esos documentos digitales no están actualizados y que, por lo tanto, no tendrían validez para los trámites.

¿Tiene razón la Registraduría o las Notarías?

Para saber si es válido o no el registro civil digital, y cual de las entidades públicas tiene la razón, en La W con Julio Sánchez Cristo, debatieron el notario 11 de Barranquilla, Jaime Horta, y el director nacional de registro civil de la Registraduría, Rodrigo Pérez.

Según el notario, las anotaciones que se hacen sobre estos documentos no aparecen registradas en las versiones digitales que habilitó la Registraduría y por esa razón no están aceptándolas en los trámites notariales.

“Las Notarías envían una copia del registro civil a la Registraduría, pero la Registraduría no puede decir que las copias que ella expide son auténticas del original, porque el original es de la notaría. Aquí estamos es defendiendo al usuario. Los registros civiles de la Registraduría no están actualizados, no tienen constancias de si la persona se casó o se divorció, entonces para tramitar un matrimonio, ese documento de la Registraduría no es suficiente”, precisó el notario.

Ante esto, W Radio cuestionó si la preocupación de las Notarías tiene que ver, más bien, con la afectación que podría representar en los ingresos económicos el paso hacia modernización de los trámites, pues los ciudadanos podrían preferir acceder a las copias en línea y no pagar el documento en físico en la Notaría, perdiendo este dinero que iría a parar a la Registraduría.

¿Es válido el registro civil digital?

El director de registro civil de la Registraduría, Rodrigo Pérez aseguró en La W que los documentos en línea sí son válidos y sí tienen sustento legal.

“Esto no fue al escondido ni una cuestión oculta, sino una labor de un tiempo importante en los últimos cuatro años, donde la Registraduría Nacional ha cumplido una labor destinada a que los datos que están consignados en sus bases de datos del sistema de información del registro civil puedan ser útiles a todos los colombianos en cualquier parte del territorio nacional”, indicó el director Pérez.

Finalmente, el funcionario aseguró que la Ley 926 de 2005, en el artículo 25, establece que todas las copias que expida la Registraduría “tienen pleno valor probatorio” y que es una exigencia que se digitalicen los medios a través de los cuales se expiden los documentos, por lo que nuevamente, todos los documentos que expide la Registraduría de forma digital sí son válidos, y deben ser aceptados por las Notarías.