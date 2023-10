Acuartelamiento de primer grado en FF.MM. para evitar “acciones terroristas”

W Radio pudo conocer un radiograma firmado por el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, en el que ordena un acuartelamiento en primer grado de todas las instancias militares, es decir, Fuerza Aeroespacial, Ejército Nacional y Armada Nacional.

Según el documento, el hecho se da para evitar “acciones terroristas”, ataque a las tropas, además de afectaciones a la población civil, a pocos días de llevarse a cabo las elecciones en las que se eligen gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles. Por eso, se pide máxima disponibilidad de las tropas, además de reentrenamientos en operaciones conjuntas.

Acuartelamiento de primer grado en FF.MM. Foto: W Radio. Ampliar

El radiograma emitido por el comandante de las Fuerzas Militares también se daría en referencia a la escalada de ataques y atentados por parte de las disidencias de las Farc en algunas zonas del país y en medio de la ofensiva que continúan las tropas para recuperar el Cañón del Micay, por orden del presidente Gustavo Petro.

Entre tanto, las disidencias Farc, al mando de ‘Iván Mordisco’, han insistido en que sin decreto de cese al fuego no habría instalación de mesa de negociación con el Gobierno Nacional. De hecho, el grupo armado arremetió contra el presidente Gustavo Petro.

Según las disidencias Farc, el discurso del presidente Petro “es el mismo que antes manejara Uribe: que debemos entregarnos para no terminar muertos o en la cárcel, eso nunca nos ha amilanado, ahora lo que hay es una suerte de extorsión al pueblo colombiano, vendiendo este gobierno reformista como mejor que el regreso del uribismo al poder. Le invitamos Petro a que sea coherente en el discurso, cambiar la coca por otro producto no es un cambio real, sabemos que usted no es un revolucionario sino un liberal con discurso desarrollista, pero para nosotros no hay revolución sin cambios estructurales, eso que usted hace es lo mismo que decir que va a cambiar todo para que todo quede igual”.

