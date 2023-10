Transportadores de carga piden al Congreso evitar alza de ACPM: advierten “parálisis”

La Federación de Empresarios del Transporte de Carga, Fedetranscarga, intervino este lunes ante la Plenaria del Senado de la República para pedir a los congresistas que eviten que se materialice el anuncio del Gobierno Nacional relacionado con incrementos en el precio del galón de ACPM.

Según ese gremio, un incremento como el que ha proyectado el Ejecutivo para a partir de febrero del próximo año podría significar la quiebra total de los transportadores, un hecho que, advierten, generaría una crisis en la distribución de alimentos en todo el país.

“Aumentando el precio de los combustibles, los productos que lleguen a la mesa de los consumidores van a tener que pagar mayores valores, empobreciendo a los colombianos. Ese aumento podría llegar a determinar una parálisis del transporte de carga y eso implicaría paralizar el abastecimiento del país, y no porque estemos llamando a un paro, sino porque los camioneros vamos a tener que guardar los equipos”, explicó Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga.

Le puede interesar Reforma que regula el cannabis de uso adulto supera el segundo de ocho debates

Entre tanto, el presidente del gremio, Henry Cárdenas, agregó que entrarían en “quiebra inminente”, porque tendrían que empezar a pelear con el generador de carga para poder subir aproximadamente un 30 % las tarifas en todo el territorio nacional, con lo cual subiría el Índice de Precios al Consumidor.

“Es importante para Colombia que el ACPM no suba. Estamos pasando por unos momentos difíciles y a hoy hay 16 conductores muertos, la inseguridad en las carreteras está desbordada, las importaciones han bajado un 16% en Colombia y las exportaciones ya van en un 5 o 6%. Les solicitamos que hablen con el Gobierno y detengan el alza del ACPM”, concluyó Cárdenas.

La respuesta del Pacto Histórico

Ante ese llamado, desde la coalición de Gobierno reaccionaron defendiendo las decisiones que ha tomado la Rama Ejecutiva para resolver el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y adjudicando la crisis al gobierno anterior.

“Le ocultaron a Colombia que el gobierno anterior, del presidente Iván Duque, no había cumplido la ley. Cuando llegamos nosotros a asumir el control de este país nos encontramos que en los últimos cuatro años ese fondo tenía un déficit cercano a los $40 billones y que naturalmente ese déficit iba a ser cargado al Presupuesto General de la Nación. Tocó tomar una decisión dolorosa de aplicar el aumento del valor del galón de la gasolina. Ahora muchos dicen que el Gobierno es un criminal, pero el problema no lo generó un gobierno que apenas lleva un año. ¿Por que no mencionan a Iván Duque y a Juan Manuel Santos?”, explicó el senador Alexander López, del Pacto Histórico.

Finalmente, el congresista señaló que el aumento del ACPM sí se tiene que dar, pues manifestó que los recursos faltantes no podrían salir de ninguna otra fuente.