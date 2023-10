Cielo Gnecco habría salido del país tras conocerse orden de captura en su contra

El pasado 10 de octubre, se conoció que las autoridades buscan a Cielo María Gnecco Cerchiario, exprimera dama del Cesar, para hacer efectiva una orden de captura en su contra con fines de detención preventiva según los parámetros de la Ley 600 del 2000 a pocas semanas de las elecciones locales, por orden de la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar.

Ahora, fuentes consultadas por Sigue La W a la baronesa de la región confirmaron que Cielo Gnecco no solo no ha sido capturada, sino que podría haber salido del país.

Además, allegados a la exprimera dama del Cesar aseguraron ante las autoridades que Cielo Gnecco Cerchiario primero buscará demostrar su inocencia frente a los cargos por los que se le acusa antes de reaparecer en público.

A ‘Doña Cielo’, como es conocida en la región, se le busca imponer el equivalente a una medida de aseguramiento en la cárcel por una investigación que cursa en su contra por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio en persona protegida, considerados de lesa humanidad, pues presuntamente fue determinadora del secuestro y asesinato de dos personas en el Cesar en 2002.

En enero de 2023, la Fiscalía Quinta Especializada había precluido la investigación que llevaba en contra de Gnecco Cerchiario. Sin embargo, el procurador Martín Botero apeló la decisión, por lo que la última palabra quedó en manos de la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior.

La decisión de la Fiscalía, en un documento de 31 páginas que se conoció el pasado 6 de octubre, dice lo siguiente: “Basta la lectura serena, reposada y desprevenida de las declaraciones de cargo para encontrar en ellas con fulgor que comprometen a la sindicada, Cielo María Gnecco Cerchiaro, con la ejecución de los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado”.

Las declaraciones de Julio Manuel Argumedo, alias ‘Gambino’, quien fue integrante del Frente Mártires del Cesar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pusieron en el ojo del huracán a Cielo Gnecco al advertir que habría ordenado secuestrar y asesinar a Jairo Alberto Hernández y Carlos Alberto Mendoza.

Presuntamente, Gnecco le habría pedido a David Hernández Rojas, alias ‘39′, el secuestro de ambos hombres, quienes eran contratistas de la Gobernación del Cesar durante la administración del liberal Rafael Bolaños Guerrero. Sobre este gobernador, es preciso recordar que fue destituido por la Procuraduría en 2003 porque, haciendo uso de la figura de la primera dama del departamento —ocupada por su suegra, Cielo Gnecco—, favoreció las aspiraciones políticas de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, hijo de Cielo Gnecco, hoy exrepresentante a la Cámara y quien es procesado en la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la Fiscalía, el testimonio de ‘Gabino’ establece que el objetivo de Cielo Gnecco era obligar a los contratistas a pagar 2.500 millones de pesos por concepto de una “comisión” que debían entregarle a la Gobernación como parte de sus labores en la entidad. Sin embargo, como no entregaron el dinero, la orden fue la de asesinarlos: los exparamilitares ejecutaron la orden el 8 de noviembre de 2002.

Así lo precisa la resolución en la que se decreta la detención: “Cielo María Gnecco Cerchiario y Javier Gámez, según el denunciante Julio Manuel Argumedo García, pidieron a David Hernández Rojas, alias 39, que los asesinara, sugerencia que fue atendida positivamente por este, el 8 de noviembre de 2002, a través de miembros vinculados al grupo criminal”.

A su turno, el fiscal tercero delegado, Alberto Ramírez Parra, ordenó practicar varias pruebas, como obtener declaraciones juradas del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y de otros testigos que permitan esclarecer el rol de Cielo Gnecco con los hechos.

Sin embargo, hasta la fecha, la orden de captura contra Cielo Gnecco aún no se ha hecho efectiva. Las autoridades realizaron un allanamiento a su casa y a su oficina, pero ella no se encontraba en el lugar. No obstante, la orden sigue vigente, por lo que en la capital del Cesar aún sigue su búsqueda para dar avance a su proceso penal por presuntos nexos con el paramilitarismo.