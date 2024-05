“Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”: Gustavo Petro

Tras los hechos de corrupción que giran en torno a los dineros públicos usados indebidamente en la Unidad de Gestión del Riesgo y que hoy salpican a varios funcionarios del Gobierno, entre ellos, la alta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz; el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, se pronunció asegurando que no aceptará ningún tipo de corrupción en su Gobierno.

“He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”, dijo el mandatario.

Cabe recordar que, el presidente Gustavo Petro ordenó la formación de una Mesa Técnica de Coordinación encargada específicamente de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos.

La Mesa estará presidida por una dependencia especializada y contará con la participación de la Presidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Judicial y un grupo de auditores externos especializados en la materia.