¿Cómo puede recuperar conversaciones borradas de WhatsApp? Aquí el truco

WhatsApp ha transformado la comunicación cotidiana de los últimos años. Para muchas personas, esta aplicación, que es una de las más utilizadas y descargadas en todo el mundo, se ha hecho vital en su diario vivir, pues con ella mantienen comunicación con su trabajo y su familia.

Su popularidad ha impulsado a que la plataforma realice mejoras y nuevas herramientas para aprovechar al máximo el uso de la aplicación. Uno de los más esperados fue la eliminación de mensajes para todo el mundo, ya sea en conversaciones personales o en grupos.

Si bien esta herramienta fue ventajosa para algunos, también ha sido un arma de doble filo para quienes, por torpeza o descuido, borran mensajes o chats completos de su celular por accidente. En caso de que le haya pasado, siga estos pasos para poder recuperarlo todo en minutos.

Recupere sus mensajes de WhatsApp

El mejor método para recobrar conversaciones eliminadas por accidente se hace a través de la copia de seguridad que la aplicación hace en cada celular. Es crucial que esté activada la sincronización diaria, para que de esta manera haya alguna opción de recuperar parte del chat borrado.

Antes de hacer el proceso, debe tener en cuenta que los mensajes que se podrán recuperar son los que se han guardado en la última sincronización de la aplicación. Los mensajes que recibió después de esa hora, se perderán.

Por ejemplo, si usted borró sin querer un chat antiguo a las 8:19 am y su última sincronización fue a las 8:00 am, este método le ayudará a recuperarlo. Sin embargo, los mensajes que recibió después de las 8:00 am, desaparecerán con este método, pues será como si nunca los hubiese recibido.

Este es el método para recuperar conversaciones eliminadas a través de la copia de seguridad:

Borre WhatsApp de su dispositivo móvil. Vuélvalo a descargar y luego verifique su número. Después, le preguntará si tiene una copia de seguridad, debe seleccionar la opción de ‘Restaurar’. De esta manera, podrá recuperar los chats y los archivos multimedia guardados en la última sincronización. Una vez se complete el proceso, los chats guardados serán restaurados en su celular, según la última sincronización. Los archivos se irán restaurando paulatinamente, este proceso puede demorar un poco más.

¿Se puede recuperar chats eliminados sin copia de seguridad?

Oficialmente, no es posible hacerlo. A pesar de que WhatsApp ha sacado varias herramientas útiles, como el ‘Modo Adulto Mayor’ o el ‘Modo espía’, todavía no ha desarrollado una opción para recuperar conversaciones borradas en su aplicación.

Sin embargo, no todo está perdido. Actualmente, hay varias aplicaciones ayudan a que los usuarios puedan recuperar sus mensajes y chats a través de una búsqueda profunda de los archivos en su celular.

Debido a las diferencias de los sistemas operativos de Android y Apple, les damos las mejores aplicaciones para cada caso: