Así sería la estrategia de WhatsApp para proteger las copias de seguridad

Ante los problemas de seguridad al momento de almacenar copias de seguridad de los mensajes de WhatsApp en la nube, los cuales han sido señalados por varios medios especializados en tecnología y expertos en seguridad digital, se conoció que la plataforma ya estaría trabajando en una solución.

Cabe recordar que, hasta el momento, es sabido que el backup de los mensajes que ha sido almacenado en Google Drive o iCloud pierde la protección de cifrado de extremo a extremo una vez es cargado, lo que significa que esta información quedaría vulnerable y expuesta a terceros para que puedan acceder a estos.

Incluso, consciente de esta vulnerabilidad, la aplicación se ha referido al respecto en su blog oficial: “El contenido y los mensajes de los que se hace una copia de seguridad no están protegidos por el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp mientras están en Google Drive o iCloud”.

No obstante, en días pasados el portal WaBetaInfo dio a conocer que la plataforma estaría en proceso de desarrollar un nuevo sistema que, a través de una contraseña, mejoraría la protección de las copias de seguridad cargadas a la nube.

El cifrado de extremo a extremo, que se introdujo desde 2016, ha permitido que los contenidos de los mensajes, así como fotos, videos y otros archivos adjuntos, se mantengan a salvo de terceros que quieran acceder a estos. Así, además del emisor y el receptor del contenido, nadie más puede tener acceso a los chats, ni siquiera el propio WhatsApp o Facebook, su propietario.

Posteriormente, cuando la plataforma implementó llamadas de voz y videollamadas, estas también fueron protegidas por el cifrado de extremo a extremo. Por eso, el paso siguiente sería proteger los archivos almacenados en la nube con el mismo sistema.

¿CÓMO FUNCIONARÍA?

WaBetaInfo indicó que dicha contraseña tendría un uso similar a la identificación de dos pasos, con el fin de reforzar la protección de los datos guardados desde la aplicación.

