Bournemouth perdió contra el Brentford 4-1 y completó 9 partidos sin ganar

Por novena jornada seguida, con apenas cuatro puntos de los últimos 27 disputados, el Bournemouth de Iraola sigue sin ganar en la ‘Premier’, en la que ha pasado de la zona alta a la decimoquinta posición, de nuevo vulnerable en su derrota 4-1 con el Brentford, con tres goles de Kevin Schade.

En siete minutos, el Bournemouth ya iba contracorriente. Kevin Schade lanzó el desmarque, recibió el balón, ganó la pugna con su marcador y cruzó su disparo con la izquierda lejos del alcance del portero Djordje Petrovic, que sí detuvo la siguiente, muy similar a la anterior, pero esta vez con el remate demasiado flojo de Igor Thiago.

Otro aviso rápido para el conjunto de Andoni Iraola, que recibió el 2-0 en una carambola. El gol fue en propia puerta de su guardameta, tras una serie de rebotes incontrolables, en el minuto 40.

El golpe definitivo para el Bournemouth, que encajó el 3-0 al inicio del segundo tiempo, en otro contragolpe y despropósito defensivo aprovechado por Schade y que sólo ha ganado uno de sus últimos diez encuentros en la competición liguera.

En el minuto 75, Semenyo redujo el marcador con el 3-1 de tacón tras un rebote, pero Schade logró su triplete con el 4-1 en el 96.

