¡Atento! Si no tiene cualquiera de estos 3 documentos en el carro, podrían inmovilizarlo: Explicamos
Para poder conducir en Colombia es necesario portar ciertos documentos para no ser inmovilizado y poder continuar con los recorridos necesarios, aquí explicamos cuales son.
En Colombia, el Código Nacional de Tránsito estableció cuales son los documentos que todos los conductores deben tener y llevar consigo al manejar por cualquier vía del país. Si no se llega a tener alguno de estos documentos, es posible recibir comparendos y hasta la detención de su vehículo.
¿Qué documentos son necesarios para circular en Colombia?
El primer documento es la licencia de conducción, vigente, que certifica que la persona está puede legalmente manejar el tipo de vehículo que lleva dependiendo de su tipo.
Según el Código Nacional de Tránsito, manejar sin licencia, con una que esté vencida o cuyo tipo no concuerde con el vehículo es una infracción grave que le da el poder a las autoridades de colocar comparendos e incluso inmovilizar el vehículo hasta que haya disponibilidad de un conductor autorizado.
El segundo documento obligatorio es el SOAT o Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Este seguro lo que hace es pagar los gastos médicos de las víctimas si hay un accidente sin importar quién haya tenido la responsabilidad.
Según lo que estipuló el Ministerio de Transporte, manejar sin tener el SOAT vigente es una de las infracciones que más se producen en el país, y la norma establece que no tener este seguro acarreará una multa y la inmovilización del vehículo, aunado a los costos por la grúa y la llevada del vehículo a los patios.
El tercer documento es la revisión tecno-mecánica, es obligatoria para vehículos particulares que tengan más de seis años de antigüedad y para las motos que tengan más de dos años. Esta revisión se encarga de certificar que el vehículo está en condiciones mecánicas y ambientales para poder moverse.
Si la revisión está vencida o no se ha hecho, el conductor podría ser sancionado, y de nuevo, con su vehículo inmovilizado hasta que se haga la revisión correspondiente.
