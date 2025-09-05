¿Qué conductores están exentos de portar licencia de conducción en Colombia? Requisitos y vehículos

En Colombia, la licencia de conducción es el documento que autoriza a una persona a manejar vehículos en el territorio nacional, ya que certifica que el conductor posee los conocimientos y habilidades necesarios para manejar de forma segura. Este documento es expedido por organismos de tránsito locales como Secretarías de Movilidad u otros entes que hayan sido autorizados por el Ministerio de Transporte.

Recientemente, con la creciente popularidad de las motos con motores eléctricos, se hizo necesario pensar en regulaciones y medidas para estos usuarios.

Por eso, el pasado 16 de julio, entró en vigor la Ley 2486 de 2025, una nueva reglamentación que regula la circulación de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, con el propósito de asegurar “la vida e integridad de sus usuarios”.

En uno de sus apartados, la norma dice que no es obligatorio el porte de la licencia de conducción bajo ciertas condiciones. A continuación, le contamos cuáles:

¿Qué conductores están exentos de portar licencia de conducción en Colombia?

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 2486, aquellos conductores de vehículos eléctricos que no pesen más de 60 kilos y no superen una velocidad de 40 kilómetros por hora, no tienen la obligación de portar la licencia de conducción.

La norma también precisa otros documentos que no son obligatorios para circular dentro del territorio nacional.

Así lo determina la norma:

“En atención a su menor nivel de riesgo, derivado de sus características de peso y velocidad reducidos, y considerando además su aporte como medio alternativo de movilidad sostenible, para la circulación de los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana de que trata la presente ley, así como de los demás vehículos eléctricos cuyo peso, incluyendo su batería, no supere los sesenta (60) kilogramos, o que, teniendo un peso superior, no puedan desarrollar velocidades superiores a 40 km/h, no se requerirá ni podrá exigirse:

Matrícula ante organismo de tránsito. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Licencia de conducción".

No obstante, si el conductor así lo desea, puede tramitar la licencia de conducción de todas formas.

¿Qué requisitos se exigen para tramitar la licencia de conducción en Colombia?

Requisitos para obtener la licencia de conducción

Para obtener la licencia de conducción en Colombia, la persona interesada debe cumplir con los siguientes requisitos:

Edad mínima: 16 años para servicio particular y 18 años para servicio público.

Inscripción en el RUNT: Registrar los datos en el Registro Único Nacional de Tránsito.

Exámenes médicos: Presentar un certificado médico que acredite aptitud física, mental y de coordinación motriz.

Curso de conducción: Aprobar un curso de conducción en un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) autorizado.

Examen teórico y práctico: Aprobar los exámenes teóricos y prácticos de conducción.

