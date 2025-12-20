Multa por llevar sobrecupo en 2025 para carro y moto ¿Con cuántos pasajeros es la infracción?

Todos los días en el país son interpuestas diferentes tipos de multas de tránsito a los conductores que circulan en cualquier vehículo por el territorio nacional, esto debido a que cometen infracciones de exceso de velocidad, movilizarse en pico y placa, usar el teléfono mientras se conduce, entre otras que acarrean multas que van desde lo económico, e incluso, la inmovilización del vehículo.

Generalmente, estas sanciones son colocadas por las autoridades competentes como los agentes de tránsito y por las ‘cámaras salvavidas’.

Así mismo, todas estas multas están tipificadas en la ley del país, como por ejemplo el Código Nacional de Tránsito.

Otra acción que puede tener como consecuencia una multa para los conductores y que, realmente, es muy típica en el día a día, circular un vehículo particular con sobrecupo.

¿Cuál es la multa por llevar más pasajeros de los que debería?

El llevar más pasajeros de los permitidos implicará para las personas ser multados con la infracción C15, la cual señala, “conducir un vehículo particular o de servicio público, excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o tarjeta de operación”.

Para 2025, el valor de esta multa es de 15 SMDLV, lo que equivale a $711.750 y no da lugar a la inmovilización del carro ni la suspensión de la licencia de conducción.

¿Cuál es el límite de personas que se pueden movilizar en un carro?

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, existe un límite de pasajeros para vehículos particulares a nivel nacional.

Según se menciona, la máxima capacidad de pasajeros permitida es de 4 pasajeros; no obstante, cabe recalcar que a esa cantidad se le debe sumar la figura del conductor. Es decir, en un vehículo particular promedio solo están permitidas cinco personas.

¿Cuál es el límite de personas que se pueden movilizar en una moto?

Por otra parte, en el caso de las motos, el máximo permitido por las autoridades de tránsito es de dos personas. No obstante, existen algunas zonas o regiones del país en el que el segundo pasajero o ‘parrillero’ está prohibido por las autoridades locales.

¿Cuáles son los riesgos de viajar con exceso de pasajeros?

Según señala la página web de Autofact, esos son los peligros de viajar con exceso de pasajeros:

Los pasajeros serán mucho más vulnerables en caso de una colisión o un accidente de tránsito.

en caso de una colisión o un accidente de tránsito. Los pasajeros se deben ubicar en posiciones y espacios incómodos y no aptos para esto, por lo cual no se podrá garantizar el bienestar ni la seguridad durante el viaje.

El vehículo y su motor se pueden dañar por la sobrecarga.

No todos los pasajeros podrían usar el cinturón de seguridad, como lo establece la ley.

El exceso de pasajeros podría obstaculizar la visión del conductor, aumentando las probabilidades de un accidente de tránsito.

