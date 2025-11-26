Si le ponen multa por exceso de velocidad un miércoles ¿hasta cuándo podría pagar con descuento?

La Secretaría Distrital de Movilidad cuenta con una variedad de opciones de financiación para el pago de infracciones de tránsito, una de ellas, hasta con el 50% de descuento al valor correspondiente de la multa.

Para poder pagar la mitad del valor real de la infracción, deberá realizar un curso pedagógico dentro de los plazos establecidos, tomando en cuenta el tipo de comparendo.

¿Qué tipos de comparendos hay?

En Bogotá existen dos tipos de multas. El comparendo impuesto en vía y la detección electrónica.

En caso del primero, es cuando el conductor es detenido por un agente de tránsito o policía de tránsito, quien detecta la infracción y procede con una orden de comparendo físico hacia la persona que se encuentra manejando el vehículo.

Por otro lado, la detección electrónica es cuando las cámaras fotomultas o cámaras salvavidas que se encuentran en puntos estratégicos de la ciudad, detectan una infracción y empiezan el proceso de comparendo, el cual es enviado por correo a la dirección registrada del propietario del vehículo en el RUNT.

¿Cuáles son los plazos de acceder a los descuentos?

Comparendo impuesto en vía

50% de descuento: dentro de los 5 días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

25% de descuento: Entre el sexto (6) y decimosegundo (20) días hábiles a la imposición del comparendo.

Es decir, en caso de ser impuesto un miércoles, tendrá plazo máximo hasta el próximo martes.

Comparendo detección electrónica

50% de descuento: En los próximos 11 días hábiles a la notificación.

25% de descuento: Entre 12 y 26 días hábiles a la notificación.

Por lo que en este caso, si usted fue notificado un miércoles, tendrá plazo máximo de pagar con descuento del 50% hasta casi dos semanas.

¿Cómo registrarse al curso pedagógico en Bogotá?

Estar inscrito en el RUT.

Agendar el curso, que será sin costo, oprimiendo AQUÍ.

El curso tiene una duración de dos horas.

¿En qué vías de Bogotá aplica el límite de 50 km/h?

El límite de velocidad 50 km/h opera en 14 corredores principales de la ciudad.

Estas calles fueron escogidas debido a su alta afluencia vehicular y a la necesidad de garantizar desplazamientos seguros para conductores, peatones y ciclistas.

Estas vías son las siguientes:

Autopista Norte Autopista Sur Avenida NQS Avenida Boyacá Avenida Ciudad de Cali Avenida Primero de Mayo Avenida Caracas Avenida Las Américas Avenida Suba Calle 26 (Avenida El Dorado) Calle 80 Carrera Séptima Carrera 68 Avenida Centenario (Calle 13)

¿De cuánto es la multa si excedo el límite de velocidad en Bogotá?

Manejas un vehículo por encima del límite de velocidad establecido puede traer sanciones económicas.

El Código Nacional de Tránsito establece que la infracción por exceso de velocidad está clasificada como una falta tipo C29. Por eso, la multa por esta infracción es de $604.100 pesos colombianos.

