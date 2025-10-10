Alcaldía de Bogotá gana millonario pleito a Federación Colombiana de Municipios por dinero de multas

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en decisión de segunda instancia, negó de forma definitiva las pretensiones de la demanda que entabló la Federación Colombiana de Municipios (FCM) en contra de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, con la cual reclamaba que se le pagara un 10% por concepto de recaudo por multas e infracciones de tránsito desde 2002.

La Federación alegaba que desde la expedición del Código de Tránsito y la entrada en funcionamiento del SIMIT, se estableció que la Federación se haría cargo de la plataforma y percibiría un 10% de los recursos de multa, y en su criterio, la Secretaría de Movilidad no tenía motivación alguna para “retener” ese cobro.

En cambio, desde Bogotá se argumentaba que la FCM partía desde una equivocación “errónea” y amplia, cobrando de forma indiscriminada el 10% por cualquier multa de tránsito, sin efectivamente demostrar la prestación del servicio porque estos dineros eran recaudados directamente por la Secretaría de Movilidad, con su propio sistema y de forma eficiente, a diferencia de otros municipios.

El Consejo de Estado, ante la controversia, determinó darle la razón a la Alcaldía de Bogotá. Para los magistrados del alto tribunal, en decisión unánime, los recursos del 10% que ordena la ley no pueden interpretarse como dineros que tienen que ir para el “tesoro” de la Federación Colombiana de Municipios, puesto que lo único que puede tomar la FCM es los dineros que necesite para mantener en funcionamientos el SIMIT y sus demás necesidades, pero el excedente de ese 10%, deberá retornarlo a las entidades territoriales.

“La Sala advierte que la Federación Colombiana de Municipios no allegó al plenario ningún elemento de prueba tendiente a demostrar que había sufrido un déficit o un detrimento de su propio patrimonio; y se entiende, porque la demandante parte del error de considerarse a sí misma como dueña de los dineros que percibe para el ejercicio de su función, soportando en ello su reclamo, y llegando incluso a asegurar que los entes territoriales “únicamente tienen la calidad de tenedores por cuenta ajena” de los recursos que considera suyos. No obstante, en esta decisión quedó suficientemente decantado que estos dineros le pertenecen al Distrito Capital” se lee.

Asimismo, el Consejo de Estado indicó que de lo expuesto con anterioridad se puede concluir que “dicha proporción del recaudo sobre las multas de tránsito no es un valor o suma de dinero que se entrega a la Federación como contraprestación por el ejercicio de una función pública, sino un reconocimiento de los gastos en que ella debe incurrir para el ejercicio de la función asignada” por lo cual no es dueña absoluta de ese 10% que reclama, sino, los entes locales que son los recaudadores.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de hecho, señaló que, según los cálculos del distrito, con la determinación del Consejo de Estado la ciudad se salvó de pagar más de 490.000 millones de pesos por concepto de la reclamación desde 2002 a la fecha.

“Como no se logra probar la existencia cierta de un detrimento patrimonial sufrido por la Federación Colombiana de Municipios, como administradora del Sistema Integrado de Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) –en específico, se insiste, por la no obtención de los montos correspondientes al 10 % del recaudo de multas y sanciones por infracciones de tránsito en la jurisdicción del Distrito Capital–, la Sala considera que la demandante no probó el daño alegado” sentenció la Sección Tercera.

El Consejo de Estado también reprochó a la Federación Colombiana de Municipios por haber, según su criterio, obstaculizado el trabajo del perito contratado por la Secretaría de Hacienda de Bogotá con el cual buscaban probar “que la Federación ha ejecutado sin ningún déficit financiero la operación y administración del SIMIT y que, por el contrario, dicha administración le generó excedentes operacionales”.

