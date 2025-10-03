Galán desmiente a Petro por cifras de homicidio en Bogotá: “revise bien sus cifras”.

El alcalde Carlos Fernando Galán desmintió las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, en las que aseguró que Bogotá es la ciudad de Colombia en la que más se mata.

“No es cierto, presidente Petro. Revise bien sus cifras. Bogotá no solo tiene una de las tasas de homicidio más bajas de las ciudades capitales en lo corrido del año, sino que acabamos de tener el septiembre con menos homicidios desde 2003.

El mandatario corroboró su afirmación con datos estadísticos de SIEDCO del DANE en los que se evidencia que en lo corrido del año 2025, Bogotá se encuentra con una tasa de 11 homicidios frente a otras ciudades capitales, que se encuentran por encima de la media de Colombia que está en 16.8.

Sumado a esto, según cifras de la Alcaldía, Bogotá registró el septiembre menos violento en 22 años, ya que los homicidios se redujeron en un 40%.

En septiembre del 2024 se presentaron 129 homicidios en la capital del país. Esa cifra disminuyó considerablemente, puesto que en el mismo mes de 2025 ocurrieron 81 homicidios, es decir, 48 casos menos.

Esta fue la respuesta de Galán a Petro: