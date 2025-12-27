Deportes

Fulham derrotó al West Ham 1-0 con Raúl Jiménez liderando el encuentro

El Fulham es undécimo, a tres puntos de Europa, mientras que el West Ham sigue en zona de descenso, en la antepenúltima plaza, tras su séptima jornada consecutiva sin ganar.

Fulham vs West Ham - Foto: Nigel French/PA Images via Getty Images)

Destacados los porteros Alphonse Areola y Bernd Leno en cada portería en el primer tiempo, el mexicano Raúl Jiménez marcó la diferencia en el minuto 86 del encuentro contra el West Ham para dar el tercer triunfo seguido al Fulham, que ya piensa en la competencia por Europa (0-1).

Mientras Areola voló para negar el 0-1 en los primeros instantes al Fulham, luego fue Leno quien acaparó el protagonismo frente a la insistencia de Jarrod Bowen en los minutos posteriores, dentro de un encuentro con alternativas, con movimientos en las áreas, pero sin goles hasta el tramo final, hasta que acertó el internacional mexicano con el 0-1.

El centro desde la banda fue de Harry Wilson para el cabezazo solitario de Raúl Jiménez, que la cruzó fuera del alcance del Areola.

