Julio Sánchez Cristo DJ: Especial Navidad tropical

La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.

PRIMERA HORA

  • El saludo - Lisandro Meza 
  • Las brujas - Pastor López 
  • El aguajal - Rodolfo Aicardi   
  • El pájaro amarillo - Los 50 de Joselito 
  • Cumbia de los locos - Lisandro Meza 
  • Lloro mi corazón - Pastor López 
  • Vagamundo - Rodolfo Aicardi 
  • María teresa - Los 50 de Joselito  
  • Golpe con golpe - Pastor López  
  • Ojitos Hechiceros - Rodolfo Aicardi  
  • Grito vagabundo - Los 50 de Joselito  
  • Mi carrito - Lisandro Meza  
  • Traicionera - Pastor López 
  • Solo cenizas quedaron - Rodolfo Aicardi  

SEGUNDA HORA

  • Hace un mes - Los 50 de Joselito 
  • El hombre feliz - Lizandro Meza 
  • Sorbito de champagne - Pastor Lopez 
  • Estrellita divina - Rodolfo Aicardi 
  • La araña picua - Los 50 de Joselito  
  • Amor lindo - Lisandro Meza  
  • Cariñito - Rodolfo Aicardi 
  • Mi carta final - Pastor Lopez 
  • Joselito vallenato - Los 50 de Joselito  
  • La colegiala - Rodolfo Aicardi  
  • Mujercita buena - Pastor Lopez  
  • Las mujeres a mi no me quieren - Los 50 de Joselito  
  • Para político no  - Lizandro Meza 
  • Cariñito sin mi - Pastor López 

TERCERA HORA

  • Ni que estuviera loco - Lisandro Meza 
  • Las caleñas - Pastor López 
  • Muchachita celosa - Rodolfo Aicardi  
  • Dame tu mujer José - Los 50 de Joselito 
  • No vuelvo a amar - Lisandro Meza  
  • El ausente - Pastor Lopéz 
  • Daniela - Rodolfo Aicardi  
  • El ron de vinola - Los 50 de Joselito 
  • El siete - Lisandro Meza  
  • Solo un cigarro - Pastor López 
  • Cinco ases - Rodolfo Aicardi 
  • Arbolito de navidad - Los 50 de Joselito  
  • El hijo ausente - Pastor López 
  • El tren del olvido - Rodolfo Aicardi  

W Radio
