Julio Sánchez Cristo DJ: Especial Navidad tropical
La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.
PRIMERA HORA
- El saludo - Lisandro Meza
- Las brujas - Pastor López
- El aguajal - Rodolfo Aicardi
- El pájaro amarillo - Los 50 de Joselito
- Cumbia de los locos - Lisandro Meza
- Lloro mi corazón - Pastor López
- Vagamundo - Rodolfo Aicardi
- María teresa - Los 50 de Joselito
- Golpe con golpe - Pastor López
- Ojitos Hechiceros - Rodolfo Aicardi
- Grito vagabundo - Los 50 de Joselito
- Mi carrito - Lisandro Meza
- Traicionera - Pastor López
- Solo cenizas quedaron - Rodolfo Aicardi
SEGUNDA HORA
- Hace un mes - Los 50 de Joselito
- El hombre feliz - Lizandro Meza
- Sorbito de champagne - Pastor Lopez
- Estrellita divina - Rodolfo Aicardi
- La araña picua - Los 50 de Joselito
- Amor lindo - Lisandro Meza
- Cariñito - Rodolfo Aicardi
- Mi carta final - Pastor Lopez
- Joselito vallenato - Los 50 de Joselito
- La colegiala - Rodolfo Aicardi
- Mujercita buena - Pastor Lopez
- Las mujeres a mi no me quieren - Los 50 de Joselito
- Para político no - Lizandro Meza
- Cariñito sin mi - Pastor López
TERCERA HORA
- Ni que estuviera loco - Lisandro Meza
- Las caleñas - Pastor López
- Muchachita celosa - Rodolfo Aicardi
- Dame tu mujer José - Los 50 de Joselito
- No vuelvo a amar - Lisandro Meza
- El ausente - Pastor Lopéz
- Daniela - Rodolfo Aicardi
- El ron de vinola - Los 50 de Joselito
- El siete - Lisandro Meza
- Solo un cigarro - Pastor López
- Cinco ases - Rodolfo Aicardi
- Arbolito de navidad - Los 50 de Joselito
- El hijo ausente - Pastor López
- El tren del olvido - Rodolfo Aicardi