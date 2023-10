Guerra Israel y grupo Hamás. Photo: Abed Rahim Khatib/dpa (Photo by Abed Rahim Khatib/picture alliance via Getty Images)

Una de cada cinco víctimas mortales en Gaza es un niño: Save The Children Palestina

Jason Lee, director nacional de Save The Children Palestina, se pronunció en La W sobre la situación que enfrentan los menores en Gaza en medio de la guerra entre Israel y el grupo Hamás.

De acuerdo con las cifras señaladas por Lee, más de 1.000 personas han muerto en Gaza y uno de cada cinco es un niño. Además, el balance de los heridos llega a 5.000 y 600 de estos son menores de edad.

En ese orden de ideas, aseguró que la situación para proteger a los niños es crítica debido a que los menores no tienen un lugar seguro a dónde ir, ya que los bombardeos por parte del Estado israelí siguen activos.

“No pueden ir a ningún lugar a las fronteras, en Egipto no los reciben y desafortunadamente no tienen un lugar seguro donde refugiarse”, añadió el director nacional de Save The Children Palestina.

Además, señaló que las condiciones para vivir en medio del conflicto, teninendo en cuenta que Israel quitó el suministro de agua y luz en Gaza, hace que la situación sea dramática.

Por otro lado, se refirió al panorama económico de la Franja de Gaza, tenendo en cuenta que constantemente reciben ayuda humanitaria por parte de organismos internacionales.

“La situación del bloqueo en Gaza hace la situación sea difícil porque el 80% de la población depende de la ayuda humanitaria y el 70% de la población es desempleada. Es difícil tener una actividad económica normal y el dinero que llega ayuda a maneter a las personas con vida”, aseveró.

Por último, se pronunció sobre las cifras de natalidad teniendo en cuenta que la mitad de la población en Palestina son niños, “esto tiene que ver con los patrones y aunque no puedo hablar sobre los habitantes de Gaza o por qué tienen tantos hijos, cuando hay familias grandes tiene que ver con las condiciones socioeconómicas precarias. Las familias tienen más hijos para generar más oportunidades laborales, esto está ligado a las oportunidades”.