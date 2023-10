Gobierno y oposición venezolana reanudan negociación este 17 de octubre

Luego de una paralización de 11 meses, la negociación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición congregada en la Plataforma Unitaria se reunirán en Barbados con la mediación de Noruega, que hizo oficial la información en un escueto comunicado.

Se espera que el encuentro sólo dure un día y que se pueda firmar un acuerdo en el que se apruebe el levantamiento de algunas sanciones a la industria petrolera por parte de Estados Unidos y, a cambio, el Gobierno venezolano presente un cronograma electoral de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2024, aún sin fecha. Extraoficialmente podría ser a mediados del próximo año.

También se espera que se permita la observación electoral.

Fuentes ligadas al proceso confirmaron a La W que las inhabilitaciones seguirían siendo un tema en el que el Gobierno no quiere ceder, algo que afecta directamente a la dirigente opositora María Corina Machado, favorita para ganar la primaria de la oposición este domingo, 22 de octubre.

Machado fue consultada por La W sobre este acuerdo y señaló lo siguiente:

“No participamos en el acuerdo previo ni actual y me atengo a lo que han dicho voceros de Estados Unidos y la delegación opositora en el sentido de que no habrá acuerdos si no se hacen en términos precisos para elecciones limpias y libres y no puede haber una elección limpia y libre si hay un ciudadano al que el régimen le impida, a la fuerza, ser el candidato”.

Machado también recordó que, en anteriores oportunidades, Gobierno y oposición han llegado a acuerdos que no el Gobierno no ha cumplido.

Esta reanudación de conversaciones, que el presidente Petro saludó, llega después de un acuerdo previo entre el Gobierno de Maduro y la administración Biden para repatriar a venezolanos.

Además, La W pudo conocer que en lo conversado entre ambos Gobierno, cuyas relaciones diplomáticas están suspendidas desde 2019, también se habló de la posibilidad de reactivar los vuelos comerciales directos.

La última reunión formal entre ambas delegaciones, bajo el mecanismo de Noruega, fue el 26 de noviembre de 2022 en Ciudad de México donde firmaron un acuerdo para destinar $3.000 millones a un programa social para atender varias áreas con supervisión de la ONU. Sin embargo, hasta la fecha el fondo no ha sido creado.

Después de eso, miembros de las delegaciones han sostenido encuentros en Caracas y también se dio una reunión de alto nivel entre el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en Bruselas donde estuvieron presentes los presidentes de Colombia, Argentina, Brasil y Francia. El encuentro ocurrió al margen de la cumbre de la Unión Europea-Celac.