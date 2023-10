Grupo Éxito cambiará de dueño: supermercados de El Salvador lo comprarán

Tras varios meses en la búsqueda de accionistas, Grupo Casino (dueños del Grupo Éxito en Colombia) anunció que le vendieron todas sus acciones a Grupo Calleja, dueños de la cadena líder de supermercados en El Salvador, que opera bajo la marca Super Selectos.

Es decir, el 34.05% de los almacenes Éxito que era de Grupo Casino pasa a manos de Grupo Calleja.

Calleja hará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que será lanzada por el Comprador en Colombia y en Estados Unidos para la adquisición del 100% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito (incluyendo las acciones representadas en American Depositary Shares (ADSs) y en Brazilian Depositary Receipts (BDRs), y que está condicionada a la adquisición de al menos el 51% de las acciones con derecho a voto de Éxito.

Asimismo, Grupo Pão de Açucar, subsidiaria brasilera de Grupo Casino, y que tiene actualmente el 13.31% de las acciones de Grupo Éxito también acordó vender el total de su participación accionaria en la OPA, para que lo adquiera Grupo Calleja.

El precio ofrecido en la OPA es de US$ 1.175.000.000 por el 100% del capital con derecho a voto, equivalente a 0.9053 dólares por acción, con lo cual el Grupo Casino recibirá US$ 400.000.000 (correspondientes a EUR € 380 a la fecha1) por su participación directa, y GPA recibirá US$ 156.000.000 por su participación. El precio de la oferta será pagado por el Comprador en efectivo.

Casino, GPA y Calleja prevén que la OPA se ejecute hacia finales del año 2023.

Recordemos que el empresario colombiano Gilinski quiso quedarse con los supermercados, pero el grupo francés Casino no aceptó la oferta.

¿Qué es el Grupo Calleja?

Grupo Calleja es la cadena líder de supermercados en El Salvador y opera bajo su marca de Súper Selectos. Con 110 almacenes y una participación de mercado de cerca del 60%, Super Selectos es una de las compañías más grandes de El Salvador, la cual emplea alrededor de 12.000 colaboradores en su operación.

Si bien el negocio de supermercados es su foco principal, el grupo también tiene inversiones inmobiliarias, en tecnología, energía y otros sectores. Con más de 70 años de experiencia, Grupo Callejas está comprometido a crecer su negocio sosteniblemente en el futuro.