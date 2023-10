No me voy a retirar, mi lucha es contra la corrupción: Ciro de León, candidato en Córdoba

Montería

El pasado 17 de octubre, en un escueto comunicado el Centro Democrático informó en redes sociales que “ante las dificultades presentadas por el ingeniero Ciro de León, candidato a la Gobernación de Córdoba, no encuentra posible mantenerle el apoyo político”.

En respuesta, el candidato Ciro de León Brand, indicó que “yo tengo las bases, ese es un comunicado de una dirigencia que cada día pierde vigencia dentro del partido y dentro del mismo departamento. Las bases no me las pueden quitar con un comunicado”.

“No pierdan energía en comunicados, no me voy a retirar, mi lucha perenne es contra la corrupción. Desde el sector privado he peleado por esa honestidad que tanta falta nos hace”, puntualizó el ingeniero agrónomo.

Según Ciro de León, el comunicado habría sido motivado por una encuesta en la que, supuestamente, marcaba el 1% en intención de voto. Al respecto, señaló que “esa encuesta no tiene ningún rigor científico, yo a eso no le presté atención, porque quieren manejar a las personas con encuestas, con avisos, con dinero y se van a dar cuenta que eso no es así porque la gente ya no traga entero”.

Ciro de León dijo que el aval no se lo pueden quitar, pese al comunicado emitido en el que anuncian retiro del “apoyo político”. En ese sentido, Centro Democrático hoy se encuentra dividido en Córdoba, porque varios integrantes de esta colectividad simpatizan con la candidatura de Erasmo Zuleta Bechara.

“La forma de actuar de los politiqueros es que toman un muchacho bien simpático, lo visten bien, le enseñan un discurso, le invierten dinero, lo hacen elegir y después van detrás de todos los recursos. En ese caso, ¿Quién es la víctima? Es el muchacho, porque los que están detrás no aparecen. En los actos de corrupción del pasado siempre quedó Alejandro Lyons ahí, él es quien está huyendo, él es quien está desprestigiado…lo mismo van a hacer con estos muchachos de ahora”, puntualizó Ciro de León.

Así las cosas, en la carrera por el Palacio de Naín se mantienen Ciro de León Brand, Erasmo Zuleta Bechara, Gabriel Calle Aguas, Angélica Verbel y Juan Martínez Petro.