El primer ministro de Israel no dijo que lanzará una bomba nuclear en Gaza

El video que muestra al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, supuestamente anunciando que va a crear una bomba nuclear en 48 horas para atacar Gaza es falso , a pesar de lo que afirman numerosos internautas que comparten una grabación con los subtítulos manipulados.

EFE Verifica recibió una consulta a través de su canal de WhatsApp (+52 1 55 6166 2482) sobre un video en el que se ve a Netanyahu dando un discurso en hebreo, con subtítulos en español en los que se lee: “He tomado la decisión de armar nuestra primera bomba nuclear”.

“En 48 horas la franja de Gaza desaparecerá para siempre. Les pido a todos nuestros ciudadanos abandonar la zona cuanto antes y rezar por un Nuevo comienzo (sic)”, continúa la transcripción del supuesto discurso del primer ministro de Israel.

El mismo fragmento de 38 segundos circula en Facebook, X -anteriormente Twitter-, Instagram, TikTok y Youtube, con afirmaciones como que Netanyahu “ya tomó la decisión” de tirar una bomba atómica sobre Gaza, lo que “puede marcar el inicio de la guerra nuclear universal”.

“Según analistas militares de Europa está acción puede desatar un c0nflict0 incontable entre países que poseen este tipo de armamento y están muy ansiosos de probarlos (sic)”, señala una publicación en Instagram con miles de interacciones.

HECHOS: Los subtítulos del video viral están alterados y no corresponden con la voz, como demuestra la grabación completa del discurso original publicado en las plataformas oficiales del Gobierno de Israel, así como varias transcripciones en español e inglés del mismo. Además de que no hay pruebas confiables sobre la supuesta bomba atómica para atacar Gaza.

Subtítulos manipulados

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google, es posible encontrar el discurso completo de Netanyahu, publicado en sus cuentas oficiales el sábado 7 de octubre, tras el ataque de Hamás en Israel.

En el discurso original de 4.14 minutos, el primer ministro israelí habla de guerra, pero nunca menciona una bomba nuclear, como se puede ver al activar los subtítulos en inglés del video subido en su canal de YouTube.

Además, la misma búsqueda conduce a varias transcripciones en español e inglés del discurso de Netanyahu, publicadas en páginas del Gobierno, que tampoco coinciden con los subtítulos del corte viralizado.

Dicho fragmento comienza alrededor del segundo 30 del discurso original, y lo que Netanyahu realmente dice es: “Este es un día muy difícil para todos nosotros. Hamás quiere asesinarnos a todos. Es un enemigo que asesina a niños y madres en sus casas, en sus camas”.

“Un enemigo que secuestra ancianos, niños, jóvenes. Asesinos que matan y masacran a nuestros ciudadanos, a nuestros niños que salieron a disfrutar del día festivo. Lo que pasó hoy no se había visto en Israel y me aseguraré de que no suceda nunca más. Todo el Gobierno respalda esta decisión”, continúa en el corte de 38 segundos.

Sin evidencia de una amenaza nuclear en Gaza

Por otro lado, no hay pruebas de que Israel prepare una bomba atómica para atacar Gaza. Ningún medio o fuente confiable ha reportado la supuesta amenaza en los últimos días.

Una búsqueda por palabras clave en Google y Yandex no arroja resultados sobre un peligro nuclear real en Gaza.

Hasta el momento, los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza han dejado más de 3.700 muertos -más de 1.500 menores-, según las cifras difundidas este jueves por el Ministerio de Sanidad gazatí, organismo controlado por la organización islamista Hamás. Además de que alrededor de 12.500 personas han resultado heridas.

Desde el inicio de la guerra el 7 de octubre pasado con el ataque de Hamás en Israel, se calculan más de 1.400 muertos y 4.000 heridos en territorio israelí. Además, el Ejército de Israel ha notificado a las familias de 203 rehenes que sus seres queridos están retenidos en Gaza, aunque se advierte que esta cifra no es definitiva.

En resumen, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no anunció una bomba nuclear para atacar Gaza. Se trata de un corte incorrectamente subtitulado de su discurso al inicio de la guerra.