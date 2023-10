Al Oído: Gustavo Bolívar se dejó ver en la cama y causó polémica

Muy a las 6:30 a.m. el candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar grabó un video desde su cama, lo subió a redes y muchos dicen que vive durmiendo o que sigue en cama y no trabaja. Ante esto, Bolívar contestó de manera directa, “Jajaja la gente indignada porque hablo desde la cama. El video se hizo a las 6:30 a.m. Ya estoy en la calle repartiendo publicidad. Trabajo 18 horas en la campaña. Les encantan los candidatos producidos, falsos, sin autenticidad, falsos. Por eso los engañan toda la vida.”

Los que no pasaron por alto el video

Ante este video, el representante Andrés Forero escribió en su cuenta de X “¿Un mensaje desde la cama a las 8:40 de la mañana? ¿Con esos horarios tan cómodos va a gobernar una ciudad con tantos problemas como Bogotá? Hay que reconocer que hasta en eso este señor se parece a Petro.”

Otra que no aguanto fue la senadora Angelica Lozano, quien dijo: “8:39 a.m., ¿en cama candidato? Qué ganas de hacer campaña, levántese a trabajar (…)”.

Y sí, acá en Al Oído le damos toda la razón, pero a Gustavo Bolívar. Que gana de ver peinadito y peinaditas a los políticos que producen cosas no reales -muchas veces- para gustarnos, por eso pasan tantas cosas en el país. Por favor críticas a lo importante, no más mojigatería.

Aquí la foto que causó polémica