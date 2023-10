La agonía de los MI17: desde 2022 se había alertado sobre reducción de flota por repuestos

Luego de qué W Radio expusiera, en exclusiva, que hay problemas en el Ejército Nacional desde el área de aviación para el mantenimiento de los helicópteros de fabricación rusa tipo MI17, se conoció un documento firmado de noviembre de 2022, donde se hace la alerta a quien era el segundo comandante de la institución, general Álvaro Pérez.

La guerra entre Rusia y Ucrania agotó los tiempos de espera, ya que podrían quedar en tierra todas las aeronaves tipo MI y aviones Antonov con las que cuenta Colombia.

Aunque ya habló del tema, en el momento que inició la guerra entre Ucrania y Rusa, no había helicópteros en tierra como sí pasa ahora.

Así las cosas, ante este escenario, ya se están evaluando opciones por parte de los mandos militares para reemplazar esta flota. Fuentes confirman a W Radio que ya se ha preguntado del tema en países como EE.UU. que, aunque no fabrican estos aviones y helicópteros, sí tiene capacidades en otras aeronaves.

Sin embargo, en el documento se denunció que desde 2022 se hizo el requerimiento de una solución para el saneamiento financiero de los contratos y poder obtener el soporte logístico para el cumplimiento del mantenimiento de las aeronaves, que permitiera suplir los requerimientos operacionales del Ejército Nacional.

“En la próxima vigencia, dado que a la fecha se proyecta reducir 1.992 horas de vuelo de las 3.650 horas programadas en el Plan Anual de Mantenimiento 2023, representando una afectación negativa del 45,4% referente a la operatividad de este activo estratégico del Estado. Lo anterior, debido a las fallas en la ejecución de los contratos vigentes mediante el convenio Gobierno a Gobierno suscritos entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Federación de Rusia, donde no se ha dado cumplimiento a los hitos pactados dentro de cada contrato”.

“Con las afectaciones expuestas anteriormente, el Ejército Nacional tendrá una reducción en la disponibilidad de su dispositivo operacional de aeronaves para el año 2023, pasando de tener 12 aeronaves MI-17 a mantener solo 04 helicópteros en el dispositivo operacional y para entrenamiento; esto con el fin de realizar un adecuado proceso de administración de los recursos de aeronaves disponibles, programando solo 1.992 horas de vuelo de las 3.650 horas previstas para el año 2023, como se explicó anteriormente”, agrega el documento.

“Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se recomienda dar inicio lo antes posible a la ejecución de los contrato No. 014/2021 y 001/2022, referente a la ejecución del Overhaul del EJC-3387 y a la recuperación del fuselaje del EJC-3385 en Colombia, con la intención de reducir el impacto operacional y mantener una disponibilidad de por lo menos 08 aeronaves en el dispositivo del Ejército Nacional durante la vigencia 2023″.

Lo grave del hecho, es que también resultarán afectadas las misiones humanitarias y la atención y extinción de incendios, así como otros fenómenos. “Lo que más preocupa es que, contrario a lo que algunos piensan, no es posible reemplazar los helicópteros que hoy no están funcionando por otros equipos, como el UH-60 Black Hawk, debido a que no tienen la misma capacidad ni tampoco cuentan con el mismo número de horas de vuelo”, dijo una fuente militar a la W.

“En la actualidad, los equipos mencionados se están sobrevolando, asignándoles más horas de vuelo que las presupuestadas, mientras la operación sigue aumentando exponencialmente. En 2023, se les han asignado más de 15.000 horas de vuelo para el año, lo que a su vez afecta la programación del mantenimiento y también genera incertidumbre en el estado que tendrán en los próximos meses dichos helicópteros”.

“Hoy una hora de vuelo en capacidad del MI-17 debe ser asumida por 1,5 horas de vuelo de un UH-60, lo que significa que si uno de los helicópteros de fabricación rusa tenía una asignación de 20 horas operacionales y éste debe ser reemplazado por el otro equipo (UH-60), deberán asignarles 30 horas para cumplir con la capacidad del MI-17″, agregó otra fuente consultada por la W.

Así las cosas, para 2024, la disponibilidad operacional de los MI-17 estará por debajo del 30 por ciento, lo que traerá el sobrevuelo de los helicópteros UH-60, y esto a su vez llevará a la disminución de su alistamiento operacional por lo menos en un 40 %, relataron a este medio las fuentes consultadas.