Víctima sexual de Hernán Giraldo rompe su silencio y denuncia amenazas a su familia

Hernán Giraldo Serna, conocido por sus alias de ‘El Patrón’, ‘El Taladro’ o ‘El Señor de la Sierra’, es un ex narcotraficante y ex paramilitar colombiano | Foto: Colprensa

En exclusiva con La W, Victoria* una de las víctimas de abuso sexual cometidos por el exjefe paramilitar Hernán Giraldo tras su desmovilización, habló por primera vez públicamente, para denunciar las amenazas que afirma ha recibido por parte del excapo y de su círculo social; todo lo anterior, porque tiene un hijo de Giraldo nacido en 2007, evidencia que acreditaría que el acceso carnal fue luego de que el exparamilitar entregara las armas.

De hecho, su testimonio fue fundamental para la exclusión de Giraldo Serna del sistema de Justicia y Paz y sostiene que aunque ha propuesto que se le haga una prueba de adn al menor, Giraldo no se la ha querido practicar.

“Él dice que soy yo el único caso por el cual le pueden comprobar que los actos de violación sí fueron ciertos, dado que yo tengo un hijo que fue producto de esas violaciones”, señaló Victoria* en la entrevista.

De acuerdo con lo relatado por la víctima, en 2021 cuando Giraldo regresó a Colombia la contactó para que “siguiera unas instrucciones” encaminadas a que fuera borrada su relación con el hijo de Victoria, ante el grave incumplimiento al Proceso de Paz por tratarse de una violación a una menor. Ella no hizo caso, por lo cual, asegura que Giraldo la amenazó de matar al niño y a ella.

“Al yo oponerme a cumplir las órdenes me amenazó de asesinarme a mí y a mi hijo, decirme que a él no le iba a importar con tantos hijos que tenía matar a un hijo porque uno más o uno menos para él era igual”, narró Victoria*.

La delicada denuncia ante la Fiscalía por presiones a su abuela de 75 años, que compromete a un abogado, un investigador e hijos de Giraldo

En la entrevista, la víctima también se refirió a la denuncia interpuesta en las últimas horas por su abuela Antonia* ante la Fiscalía, y que implica directamente al abogado Wilmar Echavarría Pardo, a María Dirmedy Valencia Serna (exempleada de Giraldo y señalada de “cuidarle” las “niñas”), así como a sus hijos Luz Elena Giraldo Contreras, Hernán Giraldo Ochoa ‘Rambo’ y un investigador llamado José Mauricio Sánchez Castañeda.

Según lo escrito en la denuncia y también narrado por la víctima en La W, su abuela de 75 años fue contactada y citada a una bodega en el corregimiento de Guachaca (Sierra Nevada de Santa Marta) para que declarara “en favor” de Hernán Giraldo y Valencia Serna.

Allí, en la denuncia, Antonia sostiene que fue interrogada y presionada extraprocesalmente por el abogado Echavarría y Luz Elena Giraldo: “...fui sometida bajo presión a interrogatorio por el abogado Wilmer Echavarría Pardo y un hombre que en ningún momento se identificó y la señora Luz Elena Giraldo Contreras, los cuales fueron insistentes y reiterativos con sus preguntas tratando de confundirme y hacerme cambiar mi testimonio ya dado en días anteriores a la Fiscalía General de la Nación”, indica el documento.

Extracto de la denuncia radicada en la Fiscalía. Ampliar

Precisamente, frente a tal punto la víctima directa se pronunció en La W y también mencionó el delicado punto relacionado con otro interrogatorio días después donde su abuela de 75 años fue llevada bajo presión y de urgencia por el abogado Echavarría (bajo amenaza y engaño dice la víctima), a la oficina del investigador criminal José Mauricio Sánchez haciéndole creer que era una diligencia ante la Fiscalía, presuntamente haciéndose pasar como funcionario de esa institución.

“Mi abuela fue nuevamente contactada el martes 17 de octubre donde la fueron a buscar nuevamente a su lugar de residencia en Santa Marta y la obligaron a ir. Fue a la casa uno de los hijos del señor Giraldo, Hernán Giraldo Ochoa alias ‘Rambo, le dijeron que tenía que salir de manera inmediata a ir a dar una declaración ante funcionarios de la Fiscalía porque había sido requerida. Ella no tuvo más remedio que ir”, señaló Victoria* en La W.

El relato sigue: “Ella en sus declaraciones se mantuvo firme en su postura y el relato de decir la verdad y lo que a ella le constaba y lo había declarado ante la Fiscalía”.

Así como indicó Victoria*, los mismos hechos constan en la denuncia ante la Fiscalía, donde la abuela Antonia dijo al ente investigador que fueron reiteradamente amenazadas tanto ella como su hija, madre de la víctima, por colaborar con la Fiscalía. Señalaron asimismo que el abogado Echavarría les dijo en tono “desconsiderado” que esas violaciones habían ocurrido hace tiempo y no “eran para tanto”.

Frente a otro hombre presente en la “reunión” del cual indicaron que no lograron identificarlo, señalaron que´, en tono intimidante, les dijo que era de la región, que conocía a todo su grupo familiar y “dónde vivían y a qué se dedicaban mis familiares”.

Declaración completa de Antonia* ante la Fiscalía sobre el punto anteriormente mencionado. Ampliar

De dicho interrogatorio salió un documento firmado por el investigador particular, que en realidad no es investigador de la Fiscalía y fue contratado por el abogado Echavarría, apoderado de María Dirmedy Valencia. En ese documento sospechosamente la abuela de 75 años se retractaba de muchas de las afirmaciones hechas ante la Fiscalía que comprometían a la exempleada de Giraldo, María Dirmedy Valencia, y que por ende favorecería al exjefe paramilitar.

Copia del documento que la señora Antonia* señala que le entregaron de la supuesta entrevista bajo presiones. Ampliar

Según lo dicho por la abuela de 75 años a la Fiscalía, luego de que Hernán Giraldo Ochoa ‘Rambo’ y el abogado Echavarría Pardo la sacaron de su casa, estuvo desde las 11:00 de la mañana hasta las 7.40 de la noche en tal oficina: “...ya me encontraba agotada, alterada, nerviosa y afectada mi salud física emocional y anímicamente soy una mujer de 75 años, a causa de esos hechos me siento temerosa y angustiada ya que mi vida y la de mi familia corre eminente peligro por el hecho de no acceder a sus pretensiones”, afirmó.

El relato de la abuela culmina señalando que al llegar a su domicilio, al cual estos hombres la llevaron de vuelta le dijeron que debía estar “pendiente” para “nuevas citaciones” así como llamamientos a más miembros de su familia para que declararan “en favor de los procesados”.

“...realizo esta ampliación de los hechos ocurridos recientemente con el fin de dejar el antecedente y poner en evidencia la persecución, hostigamiento constreñimiento y secuestro del cual aún seguimos siendo víctimas por parte del señor Hernán Giraldo Serna, sus abogados Álex Fernández Harding, Wilmer Echavarría Pardo, e hijos Luz Helena Giraldo Ochoa y Hernan Giraldo Ochoa alias (Rambo) y personas allegadas a él”, enumeró la abuela Antonia de 75 años*.

Ante todo lo anterior, la víctima directa, Victoria*, pidió protección al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, así como al presidente de la república, Gustavo Petro, para que se proteja su vida y la de su familia ante el riesgo de haber tomado la decisión de denunciar.

“Quiero hacer un llamado clamoroso al señor presidente Gustavo Petro, al fiscal Francisco Barbosa, a las organizaciones encargadas de derechos humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Justicia y Paz, a la Unidad de Víctimas y la Procuraduría. Que no nos abandonen así condenándonos a la impunidad de una niñez mutilada (...) por el monstruo y depredador sexual de niñas Hernán Giraldo Serna” afirmó.

La respuesta del investigador señalado de tomar la cuestionada declaración y hacerse pasar como funcionario de la Fiscalía

La W contactó al investigador criminal particular llamado José Mauricio Sánchez Castañeda, señalado del supuesto engaño haciéndose pasar como funcionario de la Fiscalía, el cual fue contratado por el abogado Wilmar Echavarría Pardo. Sánchez respondió que lo afirmado en la denuncia por la víctima no es cierto y que en ningún momento fue coaccionada a responder en alguna determinada posición.

“Cuando llegué a mi oficina solo estaba la señora en compañía de la hija y el Dr. Echavarria. En lo que corresponde a lo que enuncia de conocer vivo en la región y conozco varios sitios pero a la señora primera vez que la veo. Solo fui claro y enuncié unas preguntas y traté que entendiera y que enunciara lo que supuestamente ella conoce”.

Incluso, no descartó tomar “acciones legales”.

Asimismo añadió: “...en ningún momento se coaccionó o fue obligada a responder. Para transparencia se le entregó una copia con todos mis datos y si es necesario puedo ser citado para responder por mis actos como investigador técnico laboral criminalística particular”, concluyó.

W Radio también buscó conocer la posición del abogado Wilmar Echavarría Pardo comprometido gravemente en la denuncia; por ello se le solicitó al investigador Sánchez informar al señor Echavarría de los hechos y facilitar un medio de contacto para conocer su posición ya que dicho litigante fue quien lo contrató, pero desde ese momento dejó de responder los mensajes por correo electrónico.

* los nombres de las víctimas fueron cambiados por su seguridad.

Escuche la entrevsita completa en La W: