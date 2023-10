Debemos construir progreso en el sur y no campos de concentración en la frontera: Petro

Con el propósito de construir soluciones integrales ante el aumento del flujo migratorio irregular que experimentan los países de América del Sur, los líderes del Gobierno de Estado y de la Delegación de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá y Venezuela, se reunieron para la Cumbre Regional sobre la migración este 22 de octubre en Chiapas, México.

En el marco de esta cumbre, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la política común latinoamericana que tiene que ver con la migración y el objetivo de este compromiso.

El mandatario aseguró que el próximo año en Bogotá se reunirá con sus homólogos de América Latina con el propósito de profundizar lo que se planteó en dicho evento.

“Esa política común, en los elementos de la reunión actual, se basan en los derechos del migrante, en la necesidad de tener un derecho internacional, durísimamente afectado por el genocidio en Palestina, y que tiene una relación con una violación sistemática de derechos de migrantes en el mundo. Eso va del sur hacia al norte que tiene diversas causas, en el caso del Medio Oriente la guerra y la crisis climática; el hambre que avanza en África; y el Mediterráneo convertido quizás en la fosa común más grande del planeta”, manifestó.

Frente a lo anterior, señaló que, por su parte, en el continente americano se presentan fenómenos como, además de la crisis climática y la pobreza, el bloqueo económico que genera al menos un 70% del crecimiento de exodo o migrantes que pasan por el Darién, por ejemplo los venezolanos.

Lo anterior haciendo referencia a los bloqueos económicos de Estados Unidos sobre el Gobierno de Venezuela.

Por otro lado, se pronunció sobre la xenofobia y el racismo, “sucede que cuando estos éxodos llegan al norte sea a Europa o Estados Unidos con cierta mentalidad de racismo y xenofobia, las sociedades eligen políticos xenofóbicos y las extremas derechas se hacen al poder y eso está llevando al derrumbe del derecho internacional. Esto hace que tengamos uno de los más grandes problemas de la humanidad y por tanto en las conclusiones lo que se pretende es empezar la construcción de un camino diferente. A organizar muros en las fronteras donde sin que nadie haya cometido un delito termina mucha gente entre mujeres, niños y hombres encarcelados con la pérdida de su libertad, campos de concentración”.

“Se ha planteado que los migrantes tienen derechos, por tanto no pueden ser victimizados y volver delito el éxodo humano que ha existido desde los comienzos de la humanidad, eso significa que en el norte no se quieren recibir personas que culturamente o racialmente no son como ellos, entonces la mejor salida es construir progreso en el sur y no construir campos de concentración en la frontera”, puntualizó.