Caso ‘Iván Márquez’: ¿Por qué fiscal Barbosa citó a declarar al alto comisionado de paz?

El pasado 25 de octubre, el fiscal general Francisco Barbosa anunció que la próxima semana será citado a declarar el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para explicar por qué se ha reunido con Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, comandante del grupo disidente de las Farc Segunda Marquetalia. Es preciso recordar que ‘Iván Márquez’ tiene vigente una orden captura en su contra y, aunque regresó al país, se habría reunido con el comisionado de paz.

En diálogo con La W, el fiscal Barbosa se pronunció sobre si estas reuniones pudieron haber constituido o no un acto ilegal por parte del alto comisionado.

Al respecto, el jefe del ente acusador aseguró que existen varios procesos penales abiertos contra ‘Iván Márquez’ en la Fiscalía General de la Nación, así como hay una orden de captura con fines de extradición con un requerimiento de Estados Unidos.

Por eso, expresó que, cuando se verifica que el alto comisionado para la Paz señala públicamente que está reuniéndose con ‘Iván Márquez’ en Colombia, se parte de la base de que existe una resolución que ponga de manifiesto el inicio de un proceso de diálogos de paz con la Segunda Marquetalia. Sin embargo, aseguró que la Fiscalía no conoce dicha resolución.

“Tenemos las resoluciones de otras organizaciones y (bajo ese fundamento) yo he suspendido las órdenes de captura de personas del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y también del ELN (…) en el caso de ‘Iván Márquez’, estamos hablando de uno de los negociadores del acuerdo de paz del 2016 donde había unas normas específicas. No hay resolución sobre la Segunda Marquetalia y no se ha solicitado ningún levantamiento de orden de captura por parte del Gobierno Nacional”, explicó.

En ese sentido, agregó el fiscal, en el marco del proceso y de las funciones del alto comisionado como servidor público, se hace el llamado a Danilo Rueda para que “indique exactamente en qué condiciones (se produjo el encuentro), por qué se conversó con esa persona y dónde está”.

También aseguró que este llamado se realiza en el marco de sus funciones como fiscal general de la Nación y que Rueda acudirá ante el ente acusador para presentar declaración, pues “ni siquiera es un interrogatorio”.

¿Puede el alto comisionado reunirse con ‘Iván Márquez’?

Al ser interrogado sobre si el alto comisionado puede o no reunirse con ‘Iván Márquez’, Barbosa respondió: “Eso lo determinará el fiscal autónomo e independiente, si puede hacerlo”.

Al respecto, agregó: “Yo no soy competente para determinarlo, porque lo que se va a hacer es una situación dentro de un proceso penal para que sea un fiscal autónomo e independiente el que diga si Danilo Rueda se puede o no reunir, si hubo o no delitos, si hubo o no obstrucción a la justicia”.

Por eso, expresó que no tiene “ni idea lo que puede ocurrir, es cualquier escenario”, pues este se tendrá que dilucidar en los próximos días con las declaraciones de Danilo Rueda.

¿'Iván Márquez’ podría tener una segunda oportunidad?

Teniendo en cuenta que ‘Iván Márquez’ es prófugo de la justicia e incumplió un acuerdo de paz que firmó, Barbosa respondió si tiene o no tiene la posibilidad de una segunda oportunidad.

Al respecto, el fiscal aseguró que, hasta el momento, no se ha enviado ninguna solicitud de levantamiento de orden de captura, por lo que la Fiscalía necesitará analizar ese caso concreto debido a que “no se había estudiado”.

“Es una persona que tiene orden de captura con fines de extradición, tiene requerimiento de la autoridad norteamericana y fue jefe negociador en La Habana. Ningún caso así había sido estudiado en la Fiscalía en los más de 60 que hemos analizado entre los que nos ha enviado el Gobierno Nacional. Todo eso va a depender de un análisis jurídico, yo no voy a anticipar nada porque tampoco conozco el contenido de la solicitud en caso de que se presente por parte del Gobierno Nacional”, expresó.

Escuche la entrevista completa a Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, en La W:

La citación del fiscal Barbosa

El fiscal Barbosa anunció que la citará a declarar al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sobre sus reuniones con Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, comandante del grupo disidente de las Farc Segunda Marquetalia.

“Llamaremos al señor Danilo Rueda la próxima semana para que nos explique las circunstancias de tiempo, modo y lugar a partir de las cuales tuvo contacto con este sujeto que está por fuera de la ley”, aseguró el fiscal general en rueda de prensa al advertir la necesidad que le funcionario entregue todas las explicaciones sobre ‘Iván Márquez’.

Además, el jefe del ente acusador manifestó que los funcionarios “no pueden hacer lo que consideren pertinente”, sino que tienen la obligación de denunciar este tipo de situaciones y “más si se trata de personas que están por fuera del ordenamiento jurídico a disposición de las autoridades judiciales o entregar la información pertinente”.

Es preciso recordar que el pasado mes de agosto, durante la instalación del Comité de Participación de la mesa de diálogos entre el Gobierno y la guerrilla del ELN, el alto comisionado Danilo Rueda se pronunció sobre la información que daba por muerto a ‘Iván Márquez’ en ese momento: “La última ocasión que yo tuve contacto directo, estaba vivo, estaba bien. Después de que se anunció el posible fallecimiento o deceso también tuve corroboración de que estaba vivo”.

Semanas antes de estas declaraciones, había circulado información sobre la supuesta muerte del jefe guerrillero en un hospital de Caracas (Venezuela) por no haber logrado recuperarse de las heridas que habría recibido tras un atentado.