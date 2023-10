FF.MM. aún no han ingresado a El Plateado tras presencia de disidencias: “será gradual”

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, se reunió este jueves con los comandantes de zona del departamento del Cauca ante la situación que se registra en el corregimiento de El Plateado por la presencia de las disidencias de la Farc a pocos días de la jornada electoral del domingo 29 de octubre.

Tras el encuentro, se confirmó que se enviará un batallón de Fuerzas Especiales para garantizar la seguridad.

Por eso fue enfático el general Giraldo en decir: “la presencia mía no es para ver si entramos o no, ya hay una orden clara que consiste en llevar a cabo operaciones de seguridad que logren garantizar la seguridad el día domingo (…) Vamos a entrar a El Plateado y a otros centros poblados donde debemos asumir los dispositivos que permitan llevar a cabo unas elecciones libres y democráticas. No hay ninguna situación hostil, estamos para ingresar, tenemos que hacer un análisis de las amenazas que se puedan registrar”.

“Esas consideraciones son las que pueden o no retardar el ingreso, de acuerdo al reporte no hay actividad hostil. El ingreso se hará de manera gradual, no solo en este punto sino en otros que están pendiente de ingresar por diferentes factores que impiden la llegada rápida, rescato y valor de nuestros hombres, no se está deteniendo el ímpetu, estamos pendientes de unas situaciones y condiciones de tiempo, estos ingresos no son a la carrera”, añadió.

“No existe una incapacidad del Ejército para ingresar al corregimiento de El Plateado”, reiteró el ministro Iván Velásquez. Sin embargo, al haber integrantes del EMC en medio de la población civil, se pretende evitar confrontaciones que pongan en riesgo a las comunidades.

Igualmente, se espera que los acuerdos de las mesas de diálogo y el respeto al cese al fuego permita el ingreso de los uniformados al casco urbano.