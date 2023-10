Ni el banco, ni la familia Char han tenido relación con el cartel de Sinaloa: Iván Cancino

Este 27 de octubre, La W reveló el documento de inteligencia mexicana que vincula a la familia Char con el Cartel de Sinaloa.

Según el documento, “la fuente A-1 tuvo acceso a información privilegiada, proporcionada por un informante del ‘Cártel de Sinaloa’ perteneciente a la facción del alias ‘El Mayo Zambada’ a quien esta Agdría. Mil. y Ar. identifica como: “Mochis-6″. Además, señala que “la red financiera a partir de la cual se opera dinero ilícito con fines electorales en el departamento del Atlántico, Colombia, está liderada por: José Galo Abondano, Fuad Ricardo Char Abdala, Alejandro Char Chaljub y Luis Miguel Cotes”.

La información agrega que, “según reporta la fuente “A-1″, en la campaña de presidencial el autodenominado ‘Clan Char’ operará más de 100.000 millones de pesos colombianos”.

Sobre estas declaraciones, el abogado Iván Cancino conversó con La W y aseguró que, tanto él como sus apoderados, no dan crédito a esta información.

“No le damos credibilidad (a este documento) hasta que México no confirme. Hay muchas cosas que no cuadran porque inteligencia militar no puede hacer preguntas en un país democrático y pedir números no es una labor de inteligencia, sino de corroboración”, advirtió Cancino.

Además, consideró que resulta extraño que “supuestamente el documento se produzca en Ciudad de México”, agregando que “cómo así que la agregaduría de una Embajada no se dé en el país”.

Por lo anterior, el abogado Iván Cancino advirtió que existen “elementos que nos permiten dudar del documento”.

“El documento es falso, nada de lo que dice corresponde a la realidad”, concluyó.