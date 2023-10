Policía Nacional entregará celulares perdidos en Bogotá: así puede participar

La Policía y la alcaldesa local de Kennedy, Carolina Agudelo Hernández, anunciaron que hay cerca de 1.500 celulares robados, recuperados por la institución, de los cuales no ha sido posible contactar a sus propietarios, pues bien, falta la información del IMEI, no se realizó la denuncia correspondiente o no fue suministrado un número o correo de contacto.

El anuncio se dio en un evento que las autoridades denominaron ‘Entregatón’, organizado por la Alcaldía Local de Kennedy y la estación de Policía de la localidad, en el cual se realizó la devolución de 30 celulares robados tras la verificación efectiva de la propiedad de los mismos.

Según informaron las autoridades en un comunicado, los equipos devueltos fueron recuperados a través de diferentes operativos y requisas realizadas por diversas entidades como la Alcaldía Local de Kennedy, la Policía Metropolitana de Bogotá, y la Secretaría de Seguridad.

“Sabemos que el hurto de celulares es uno de los delitos que más preocupa a los habitantes no solo de Kennedy, sino de toda la ciudad; no obstante, ejercicios como esta ‘Entregatón’ son ejercicios que demuestran que denunciar sí paga y, además, ayudan a que la ciudadanía recobre la confianza en las instituciones”, declaró la Alcaldesa Local de Kennedy, Carolina Agudelo Hernández.

¿Te robaron el celular y pusiste la denuncia? 🚨📱 En #Kennedy empezamos a entregar los celulares recuperados por motivos de hurto.



Hoy nuestra alcaldesa @karokagudelo en compañía de la @PoliciaBogota regreso los primeros 3️⃣0️⃣ de 1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ dispositivos.#ConstruyendoJuntas 💪 pic.twitter.com/6iUaIX2Nk1 — Alcaldía Local de Kennedy (@Alcaldiakennedy) October 26, 2023

¿Cómo solicitar la devolución de un celular recuperado por la Policía?

El Teniente coronel, Camilo Torres Quijano, comandante de la estación de Policía de Kennedy, quien también hizo presencia en el evento, hizo un llamado a la ciudadanía para que se acerquen a la estación de Policía de la localidad, preferiblemente con la factura de su equipo hurtado, para facilitar el proceso de entrega.

Las autoridades indicaron que aquellas personas que quieren conocer si su celular fue recuperado se pueden acercar a la estación de Policía de Kennedy, que se encuentra ubicada en la calle 41 D Sur # 78 N – 05, con la factura del equipo (preferiblemente), su caja, denuncia o un documento que demuestre la propiedad para que le sea entregado.

Este servicio estará disponible de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Recuerde que también puede usar la herramienta de búsqueda de la página de la Policía Nacional para consultar, con el número IMEI, si su celular hurtado se encuentra en poder de la institución, de la siguiente manera: