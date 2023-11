Anderson Romaña, abogado del Chocó, inspira oportunidades laborales para jóvenes afro

Anderson Romaña tiene 21 años y creció en Quibdó, Chocó. Allí las tradiciones afro del pacífico colombiano le permitieron despertar un fuerte sentido de comunidad que, a su vez, le llevaron a interesarse en los derechos territoriales y la justicia étnica y racial. Ello, cuenta, se tradujo en un interés por el liderazgo juvenil y la carrera en derecho, caminos que lo han convertido en un referente de representatividad para otros jóvenes como él.

Es que, además de sus estudios universitarios, Romaña ha tomado cursos en derechos humanos en el American University Washington College of Law, de Estados Unidos; de movimientos afroamericanos en Howard University, una universidad históricamente afro, y hasta ha sido becario de los programa Martin Luther King y 100.000 Strong in The Américas, de ese mismo país.

Un recorrido que lo llevó este año a convertirse en parte del equipo de Parra Rodríguez Abogados, una de las firmas más reconocidas del país, en parte por su filosofía de generar oportunidades laborales basadas en el talento, eliminando sesgos y ubicando a la diversidad como un valor que promueve la creatividad en el ambiente laboral.

Tal experiencia, señala Anderson, “puede llegar a convertirse en el reflejo de lo que muchos jóvenes negros de Colombia pueden llegar a ser. Hay jóvenes que nos estamos preparando y estamos avanzando para llegar a los espacios donde tradicionalmente no estábamos incluidos y cada día podemos ser más”.

Más historias como esta en el especial de El Poder de la Diversidad.