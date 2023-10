¿Qué pasa si descarga el ‘Modo Dorado’ de WhatsApp? Hablan de los riesgos

WhatsApp es una de las plataformas de mensajería más utilizadas por los colombianos, donde, en 2022, más del 90% de la población envió mensajes o realizó llamadas a través de la APP, según datos brindados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y, desde su creación en 2009, se ha encargado de mantener enganchados a los usuarios con mejoras a la interfaz, rapidez en el aplicativo e incluso con nuevas funciones como los stickers.

Igualmente, permite que los usuarios personalicen la aplicación con diferentes modos como el de Halloween, hagan ajustes sin afectar su operatividad y sin comprometer su información personal. No obstante, hace pocos días se viralizó en redes sociales el ‘Modo Dorado’, que puede parecer inofensivo, pero pondría en riesgo la seguridad de las personas.

¿Qué es y cómo obtener el ‘Modo Dorado’?

Este modo creado para WhatsApp cambia el color del logo y modifica aspectos de la interfaz, es decir, en vez de ver los tonos verdes y blancos que son característicos de la plataforma de mensajería, se observará dorado. De esta manera, le dará una apariencia diferente o fresca a los usuarios.

Sin embargo, no se puede obtener por medio de Google Play Store porque no es una actualización de WhatsApp, sino un modo creado por terceros; por lo tanto, hay que descargarlo a través de un ‘APK’ en Internet, esto es, una aplicación empaquetada disponible únicamente para celulares Android. Por ende, los usuarios con iPhone no tendrán la posibilidad de acceder a este modo.

¿Por qué no debe descargarlo?

Aunque para muchos suene completamente atractivo cambiar la imagen de WhatsApp, descargar este tipo de modos en páginas no oficiales traería graves consecuencias; por ejemplo, existe una alta posibilidad de bajar algún virus; que le roben información privada, sea usada con fines extorsivos o caer en un secuestro datos.

También, esta clase de apps solicitan permisos para acceder a fotos, videos, hacer llamadas, ingresar a listas de contactos y más; asimismo, para usarla, deberá aceptar la política de tratamiento de datos personales que ponen en riesgo su seguridad.

Por su parte, si el equipo de Meta se da cuenta de que está empleando aplicaciones de terceros, podría suspenderle temporalmente o para siempre, el ingreso a WhatsApp.

No abra enlaces sospechosos en WhatsApp

Por medio de su página web, WhatsApp hace una recomendación a sus usuarios para que no abran enlaces sospechosos que les lleguen a través de un mensaje. Para reconocerlo, aparecerá en el dispositivo Android, iOS o en la versión de WhatsApp para escritorio o computador, una alerta sobre el texto que indica que el link conduce a sitios de Internet maliciosos.

Asimismo, este aviso se da únicamente cuando el sistema de seguridad de la aplicación de mensajería reconoce que el enlace contiene combinaciones de caracteres inusuales; por ejemplo, en vez de usar la letra “w” al inicio de la URL, se emplean otra clase como “ẉ” que, a simple vista del usuario no se da cuenta de que tiene un punto debajo de la letra.