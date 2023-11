Candidatos a la alcaldía de Santa Marta aceptarán los resultados de los escrutinios

Santa Marta

El gobernador electo Rafael Martínez, habló en la W Radio luego del pronunciamiento del Registrador, Alexander Vega de que al haber un empate técnico entre los dos aspirantes a la alcaldía de Santa Marta, no se puede afirmar que hay un ganador, asegura que con estas afirmaciones está mostrando su parcialidad.

Tensión política por ‘voto finish’ en Santa Marta

“El registrador Alexander Vega está mostrando su parcialidad, la misma que tuvo durante toda la campaña, ha jugado, al igual que el CNE de jefe de debate de Carlos Pinedo, ellos mismos dijeron que los votos de Jorge Agudelo no iban a ser contados, con eso afirman una vez más que está al servicio de la candidatura de Pinedo”, aseguró Rafael Martínez.

Ante tales señalamientos, Carlos Pinedo se refirió al respecto diciendo que “hemos evidenciado que hay jurados de votación marcando tarjetones después de las elecciones, hay pruebas todas las que quieran, eso no lo estamos inventado, me parece totalmente irresponsable lo que dice Rafael Martínez, uno tiene que creer en las instituciones, se habla y se salen de la realidad, podemos hablar de un candidato que no debió ser candidato. Se presume que se compró un juez para que lo inscribieran”, aseguró Pinedo Cuello.

El candidato insiste que es necesario que intervengan los entes de control y se deje de lado los señalamientos a cada una de ellas, que lo que buscan es distraer la atención de la realidad de lo que está sucediendo en Santa Marta, y que es necesario que se conozcan los escrutinios.

Cambio de los Claveros:

Sobre el tema de los cambios de claveros por parte de la alcaldía de Santa Marta, el Registrador aseguró que la alcaldesa Virna Jonhson deberá explicar el porqué lo hizo, sin embargo, Rafael Martínez aseguró en la W que “nosotros como partido solicitamos el cambio de los claveros porque los que estaban son afines y andan en los escrutinios con los de la campaña de Carlos Pinedo, ya la alcaldía debe explicar de dónde los saca”, precisó.

Por su parte, Carlos Pinedo asegura que lo sucedido con el cambio de estos funcionarios debe ser analizado minuciosamente, porque estas personas en realidad son cuotas de la alcaldía de Santa Marta, la cual es afín al partido Fuerza Ciudadana.

Grupos al margen de la ley

Durante el diálogo de ambos candidatos en la W Radio se refieren al tema de la política y el favorecimiento de campañas de grupos ilegales, al respecto Rafael Martínez dijo que Pinedo debe responder por lo sucedido con su hermano acusado de parapolítica.

Asimismo, Carlos Pinedo se refirió a que fueron las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, por medio de un video que le brindaron apoyo a la campaña de Fuerza Ciudadana en el debate anterior, por lo que asegura que hay una falta de justicia.

Finalmente, ambos dicen que aceptarán los resultados de los escrutinios siempre y cuando se den las garantías necesarias para que estos se lleven con total trasparencia.