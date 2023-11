Arabia Saudita lo quiere todo: puja por los torneos de tenis en Madrid y Miami

En los últimos años la presencia de Arabia Saudita en el deporte internacional ha crecido. En automovilismo el país alberga un Gran Premio de Fórmula 1 en Jeddah y el Rally del Dakar, mientras que en golf el Gobierno impulsó su propio circuito llamado LIV Golf Tour que ha puesto en jaque al PGA. Como si fuera poco, en lo que corresponde al fútbol lograron que la final de la Supercopa de España se dispute en su territorio y serán sede del Mundial 2034. Sin embargo, hay un deporte en el cual desean aumentar su participación: el tenis.

Actualmente, el país saudí cuenta con las Next Gen Finals que reúnen a los ocho mejores tenistas menores de 21 años y que no reparte puntos para el ránking ATP. Sin embargo, según The Athletic ha comenzado la expansión para tener un torneo de mayor calibre ¿Cómo lograrlo? Buscando hacerse con las licencias de los torneos de Madrid o Miami.

Pese a la falta de un torneo oficial, Arabia Saudita sí ha organizado exhibiciones a final de año y planea llevar a cabo una entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en diciembre. Además, intentaron cerrar la organización de las WTA Finals, que tras el acuerdo fallido con China se han jugado en los últimos tres años en Guadalajara (México), Fort Worth (Estados Unidos) y Cancún (México), y no se descarta que consigan llegar a un acuerdo con la WTA de cara a 2024.

¿Cómo es vista la entrada de Arabia Saudita en el circuito?

La ATP no ve con malos ojos el ingreso de Arabia Saudita en el circuito para evitar una posible OPA como ocurrió con el golf cuando el LIV se llevó a gran parte de los golfistas más importantes bajo la promesa de generosos premios y un calendario más reducido. Una propuesta que puede representar una seria amenaza en un circuito donde solo el top 100 puede vivir del deporte y donde se compite durante once meses al año.