Estos son los convocados por Brasil para enfrentar a Colombia: Endrick es la novedad

Endrick. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images) / Alexandre Schneider

El delantero Endrick, la joven figura del Palmeiras atada por el Real Madrid, fue convocado este lunes por primera vez con la selección absoluta de Brasil para jugar dos partidos de las eliminatorias para el Mundial de 2026 ante Colombia y Argentina.

Endrick, de 17 años, ha brillado en las últimas jornadas del Campeonato Brasileño con tres goles en dos partidos, y a partir de 2024 se unirá a las filas del Real Madrid.

El seleccionador interino de Brasil, Fernando Diniz, explicó que pretende darle una oportunidad a Endrick, un joven que está brillando en el Campeonato Brasileño y está en su mejor momento.

“Es un jugador que tiene potencial para ser uno de los grandes talentos. No sabemos si se va a confirmar. No es una presión. Es un premio y una visión de futuro sobre lo que este chico puede llegar a ser. Un niño nacido en 2006 produciendo lo que está produciendo me llama la atención. Y en este momento vive su mejor momento”, explicó.

La lista de convocados divulgada por el seleccionador interino sorprendió por la presencia de ocho atacantes entre los 24 escogidos, entre ellos varios novatos, como el propio Endrick, João Pedro y Paulinho, máximo goleador de la Liga en Brasil.

Estos jóvenes se unen a otros ya consagrados como Vinícius Júnior o Rodrygo, del Real Madrid; o Raphinha, del Barcelona.

Diniz explicó que convocó a Rodrygo como centrocampista por considerar que, ante la ausencia de Neymar, que se recupera de una cirugía, el extremo del Real Madrid es uno de los jugadores que tiene condiciones de asumir la misión de creativo en la Canarinha.

Además de Neymar, Brasil no puede contar con el centrocampista y capitán Casemiro, que se lesionó en el partido en que el Manchester United cayó por 3-0 frente al Newcastle United.

Igualmente quedaron fuera de la lista por lesiones el lateral derecho Danilo, el delantero Vítor Roque, la joven promesa del Athletico Paranaense ya fichado por el Barcelona.

Brasil visitará a Colombia en Barranquilla el 16 de noviembre y cinco días después recibirá a Argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en donde hace tres años el equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó la Copa América al vencer a la Canarinha por 1-0 en la final.

Brasil marcha tercero en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, con 7 puntos, a cinco unidades de Argentina (12) y tras Uruguay, que tiene los mismos puntos pero mejor saldo de goles.

Lista de convocados

. Porteros: Alisson (Liverpool-GBR), Lucas Perri (Botafogo) y Ederson (Manchester City-GBR)

. Defensas: Bremer (Juventus-ITA), Gabriel Magalhães (Arsenal-GBR), Marquinhos (PSG-FRA), Nino (Fluminense), Emerson Royal (Tottenham-GBR), Carlos Augusto (Inter de Milán-ITA) y Renan Lodi (Olympique-FRA).

. Centrocampistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle United-GBR), Douglas Luíz (Aston Villa-GBR), Joelinton (Newcastle-GBR), Raphael Veiga (Palmeiras) y Rodrygo (Real Madrid-ESP).

. Delanteros: Endrick (Palmeiras), Gabriel Jesus (Arsenal-GBR), Gabriel Martinelli (Arsenal-GBR), João Pedro (Brighton-GBR), Paulinho (Atlético Mineiro), Pepê (Oporto/POR), Raphinha (Barcelona-ESP) y Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP).