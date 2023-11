Policía inició movimiento de uniformados para facilitar liberación de Luis Manuel Díaz

Luego de que el ELN asegurara que debido a los operativos que se adelantan en la Serranía del Perijá para dar con el paradero del papá del futbolista colombiano Luis Díaz, no ha podido darse la liberación del Luis Manuel Díaz, inició el retiro de los uniformados de la Policía de la zona de búsqueda.

El ‘Mane Diaz’ fue secuestrado el pasado 28 de octubre en el municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira, según las autoridades, habría sido llevado a la frontera con Venezuela, por lo que los operativos se intensificaron en esa zona, por parte de más de 200 hombres jungla de la Policía Nacional. Sin embargo, este lunes 6 de noviembre finalizó el operativo.

Fuentes indican que el movimiento se da para facilitar la liberación del papá del jugador del Liverpool, quien, a través de un comunicado expresó: “hoy no les habla el jugador de fútbol, hoy les está hablando Lucho Díaz, el hijo de Luis Manuel Díaz, Mane, mi papá es un trabajador incansable, nuestro pilar en la familia y está secuestrado”.

“Cada minuto, cada segundo crece nuestra angustia, mi madre, mis hermanos y yo estamos desesperados, angustiados y sin palabras para describir lo que estamos sintiendo. Este sufrimiento solo terminará cuando lo tengamos de vuelta en casa. Suplico que lo liberen de inmediato, respetando su integridad y terminando cuanto antes con esta dolorosa espera”, agregó el jugador de la selección Colombia.

Según el ELN, la liberación no se ha dado ya que la zona sigue militarizada y las Fuerzas Militares “realizan sobrevuelos, desembarco de tropas, perifoneos, ofrecen recompensas y una intensa operación rastrillo. Esta situación no permite la ejecución del plan de liberación de manera rápida y segura, en donde no corra riesgo el señor Luis Manuel Díaz. Si continúan los operativos en el área retrasarán la liberación y se aumentarán los riesgos”, añadieron en comunicado.