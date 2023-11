Comandante de las FF.MM. aseguró que militares en El Plateado sí fueron secuestrados

En diálogo con La W, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, respondió a la situación que se está registrando en el corregimiento de El Plateado, Cauca, tras las presiones que están ejerciendo las disidencias de las Farc a la población civil para que pida la salida del Ejército Nacional en medio de varias asonadas.

Según el general Giraldo, la salida de los militares del corregimiento durante el fin de semana pasado, se dió para evitar una confrontación en medio de la población civil.

“El Plateado es la entrada al cañón del Micay donde hay producción de cocaína, tenemos el 75% de las plantas ilegales de coca del Cauca (…) ingresamos la semana pasada para garantizar unas elecciones libres y democráticas, hubo garantías, pero integrantes del Estado Mayor Central de las Farc, incitaron a la población civil, incluso ajena a El Plateado, con el objeto de sacar el Ejército y obstaculizar su misión constitucional”.

Además, el comandante de la Fuerzas Militares dijo que lo ocurrido con los uniformados se constituye en un secuestro.

“Fueron secuestrados y esto configura una violación a los derechos humanos (…) hay delitos que se tienen que investigar, violencia contra servidor público, terrorismo y secuestro. No podemos aplicar nuestra fuerza, hay unos principios de proporcionalidad y no podemos poner en riesgo a la población civil, allí no nos sacaron derrotados (…) hay un secuestro porque es privación de la libertad y más de este personal uniformado, donde hubo injerencia de un actor armado, condicionando la sacada del Ejército, tienen que tomarse acciones drásticas para evitar que se repitan estos episodios”.

“Estamos cumpliendo los lineamientos del cese al fuego, lo importante que hay que ver es que no es solamente el problema para la Fuerza Pública, por eso repito, acá hay acciones que hay tomar por parte de otros entes y acciones legales drásticas para hacer cumplir la ley como corresponde (…) el Ejército no tiene territorios vedados, se está protegiendo a la población, estaban ubicando áreas con minas, con cilindros bomba, ya hay una investigación y ellos están haciendo lo que les corresponde y que los responsables de estos hechos respondan ante la justicia. No estamos en El Plateado pero nos mantenemos en áreas aledañas y llevando a cabo operaciones”, finalizó.

Escuche la entrevista completa en La W: