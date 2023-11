Debate de congresistas: ¿Por qué Petro no invitó a todos los gobernadores a su reunión?

Tras los comicios del 29 de octubre, el mapa electoral dio cuenta de una derrota contra el partido de Gobierno, el Pacto Histórico, pues fueron apenas 5 gobernaciones de las 32 que tiene el país, sin embargo, el presidente Gustavo Petro compartió por medio de su cuenta de X (antes Twitter) un mapa electoral donde exponía que había ganado mayoría, causando controversia.

Asimismo, decidió hacer una reunión con estos gobernadores electos para dialogar sobre los proyectos de la nación, pero no los invitó a todos, sino solo a los de su mapa electoral, dejando fuera, principalmente, a los que son de oposición.

Los congresistas ‘Jota Pe’ Hernández, de la Alianza Verde y Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, debatieron en los micrófonos de La W estos temas.

“Lo preocupante es que el presidente esté dividiendo el país y las gobernaciones entre los afines y los contrarios, esto es grave porque su misión debe ser la de gobernar para todos, unirlos a todos. Espero que esto no sea una separación”, expresó el senador ‘Jota Pe’.

Asimismo, el representante Mondragón, afín al Gobierno, dijo que “la primera reacción del presidente Petro fue la de gobernar con todos, no hay que meter suspicacias a una reunión (…) No tiene sentido plantear que se está discriminando, creo que es una reunión con proyectos que tienen coincidencias progresistas. No le pongamos una nube gris a esta iniciativa”.

Sobre lo que el senador ‘Jota Pe’ contestó que “no creo que así lo estén viendo los gobernadores que no fueron invitados, que tienen más de diez millones de habitantes. Espero que esta sea una reunión de colegas de izquierda. Que el presidente entienda que los problemas del país tienen que ver con todos, no con los afines”.

¿El presidente ganó en las regiones como lo dice su mapa electoral?

En La W se hizo un recuento del mapa electoral que expuso el presidente Petro, pues las gobernaciones en las que, según él, ganó, fueron los invitados a su reunión, sin embargo, en muchas de estas regiones sus candidatos perdieron, siendo coaliciones u otros partidos de izquierda los que salieron triunfantes.

“El recuento demuestra que el presidente no está haciendo una reunión de amigos, sino con cercanos a proyectos progresistas, se ve que se está intentando tejer relaciones y no hay un bloque de afines”, respondió el representante Mondragón.

Por su parte, el senador ‘Jota Pe’ finalizó con que “el presidente se está encargando de dar una vía a esos gobernadores que no fueron invitados a unirse para hacerlo caer en cuenta que debe gobernar para todos y defender sus departamentos. Hacerlo entender que esto no es de combos ni de amigos”

Escuche el debate completo en La W: